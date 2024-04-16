NASA想帶回火星樣本 缺經費改替代方案

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】太空探索計畫最大的瓶頸就是錢！NASA宣布，他們將規劃新的方案，把在火星上已經採集的樣本帶回地球。原本NASA規劃110億美元，但後來發現預算不足，因此計畫持續卡關中。火星探勘雖事關太空科技發展與人類文明延續，但任務困難度相當高、且耗資甚鉅，因此進度相當緩慢。

盼以小型火箭取代

根據《英國廣播公司》報導，NASA先前已經派太空船飛往火星採集樣本，如今希望將樣本帶回地球研究，原本NASA規劃110億美元，並與歐洲太空總署（ESA）合作，在2040年將3百公克的樣本從火星帶回，但目前的財務狀況看來，要如期達標困難重重，因此將討論更便宜與快速的選項。

NASA總監尼爾森表示，若等到2040年才能讓火星樣本回地球也太久，但同時也要避免NASA過度聚焦火星計畫而陷入財務危機。NASA科學家芙克斯表示，NASA可能要設計更小、更實惠的火箭來因應任務需求。尼爾森也說，期望能將經費壓到50億至70億美元。

學界期待火星樣本

《美國之音》提到，2020年，NASA發射「毅力號火星探測器」探索火星，毅力號於2021年成功登陸，並持續探勘至今。目前正在地質年代38億年的耶澤羅撞擊坑採集樣本，盼尋找火星的有機物質，以證實火星曾有生命存在。

普渡大學教授霍根透露，目前的樣本成本含有矽化物與碳酸岩類，相同的礦物在地球上都是有機物的良好保存體，甚至還有機會採集到火星古湖泊的砂岩，若能將樣本帶回，可讓對地科、太空科技有重大突破，對火星的演化史也能有更多了解，學界相當期待將樣本帶回。

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