2023年全球新增燃煤電廠裝置容量 中國占2/3

根據「全球能源監測組織」（Global Energy Monitor）最新研究報告顯示，去年全球新增的燃煤電廠裝置容量達2016年以來最高，大部分增長和預計的發電量來自中國。

美國財經新聞網CNBC報導，全球能源監測組織今天發布的研究報告指出，去年燃煤發電裝置容量相較前一年淨增加48.4百萬瓩（GW），年增2%。光中國就占新增燃煤發電廠裝置容量的2/3。

印尼、印度、越南、日本、孟加拉、巴基斯坦、韓國、希臘和辛巴威也都有新燃煤電廠上線。

與此同時，諸如美、英等各國也放慢關閉燃煤電廠的速度，去年退役的容量僅22.1 GW，是2011年以來最少。

全球能源監測組織報告的作者群建議各國努力加快關閉燃煤電廠步伐，並建議各國更嚴格控制新廠的發展和使用。

全球能源監測組織分析師尚普努瓦斯（FloraChampenois）說：「不這樣做的話，我們就會忘記要達成巴黎協定（Paris agreement）的氣候目標，忘記迅速轉向潔淨能源所帶來的好處。」

由近200國2015年達成的巴黎協定，設置大幅減少煤炭等化石燃料引起溫室氣體排放的長期目標。然而燃煤裝置容量仍穩步成長。

中國訂下2060年達成「碳中和」目標。中國國家主席習近平2021年時指出，中國在「十四五」期間（2021-2025年）將嚴格控制燃煤發電項目，「十五五」期間（2026年至2030年）將逐步減少煤炭消費，重申2030年底前達到碳排峰值、2060年底前實現碳中和。

根據全球能源監測組織報告，中國去年開工建造的新燃煤電廠裝置容量共70.2 GW，幾乎是全球其餘地方3.7 GW的20倍；中國去年也僅退役約3.7 GW裝置容量。

儘管如此，全球能源監測組織表示，透過「即時和堅決的行動」，中國仍能實現氣候目標，包括中國國家能源局2022年制訂、在2025年底前汰除30 GW燃煤發電的目標。

雖然中國一直是煤炭消費大國，自2011年以來都占消費量一半以上，但也幫助擴大全球再生能源裝置容量。

根據國際能源總署（IEA）報告，全球再生能源新增裝置容量去年成長約50%，達到近510 GW，20年來成長最快。

報告中說：「雖然歐洲、美國和巴西的再生能源裝置容量增長創下歷史新高，然中國的增長速度令人驚奇。」

國際能源總署（IEA）預估，全球燃煤發電在2040年底前要全部終止，才能將地球升溫控制在關鍵的攝氏1.5度以內。

根據全球能源監測組織，要實現這項2040年汰除煤電目標，世界今後17年內平均每年需汰除126 GW裝置容量的燃煤發電，相當於每週要關閉約2座燃煤電廠。