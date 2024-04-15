深偽技術重傷兒少 專家、業者全力防堵

不肖份子正利用深偽技術製作青少年的裸照，還當作是開玩笑。對此，平台業者嘗試決對私訊裡的裸照採取模糊化處理，專家則呼籲，教育者應加強對學生的教育，讓學生知道深偽是會傷害到他人的工具。

深偽色情照片頻傳

《CNN》投書指出，去年就有媒體接連報導，高中生使用人工智慧的深偽技術，移花接木的製作女性朋友的色情影片或圖片，有些受害者的年紀甚至僅12、13歲。

目前使用人工智慧製作影像的狀況愈來愈頻繁，但《華盛頓郵報》報導指出，絕大多數人工智慧創作的圖像都是色情圖片，因此深偽技術產生的爭議事件，恐怕會愈來愈常見。

《CNN》報導，社群平台近期出現詐騙集團向青少年發送他們的裸照，並威脅他們如果他們不支付金錢，就會將這些照片公布在各大網站上或者傳送給親友。

裸照直接模糊化

對此，Instagram表示，將開始測試私訊裸照保護功能，將任何出現裸體的圖像都會被模糊化。平台也會嘗試阻止罪犯接觸年輕人，一旦帳號出現「疑似性勒索」的行為，就會遭到封鎖，無法與其他青少年帳號取得聯繫。

費爾利．狄金森大學傳播學副教授阿萊莫也指出，立法者須要制定法律起訴製作深偽影片的不肖份子，以發揮威嚇的作用。但更重要的是，人工智慧生成的內容需要加上浮水印，讓社會更加認真人工智慧對婦女與女孩的傷害。

教育工作者與家長也需要從教學開始，讓學生理解深偽技術是會傷害到他人的



暴力形式，如圖書館與社區也應舉辦成人教育課程，讓民眾意識到深偽技術不僅僅只是嘗試與享樂的工具。

【更多精采內容，詳見 】