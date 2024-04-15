極端氣候威脅歐農民 未來將成為常態

氣候變遷災損愈來愈多，影響歐洲農民財產生計！英國過去幾個月的降雨量突破紀錄，導致農田被洪水淹沒，同樣極端氣候災難也發生在葡萄牙、義大利等歐洲國家，農民損失慘重。專家指出，各國政府若不重視氣候災難問題，只會帶來更嚴重的損失。

英降雨量突破紀錄

《Fruitnet》報導，英國過去幾個月破紀錄的降雨，導致當地農作物被洪水淹沒，牲畜也面臨健康風險。對此，英國全國農民聯盟（NFU）盼政府重視國內的糧食生產，否則洪水和極端氣候將帶來更嚴重損失。

英國年初面臨亨克風暴，該事件加上自10月以來的連續降雨，導致洪水淹沒大片農田。英國全國農民聯盟副總裁哈洛斯指出，英國農民處在氣候變遷的前線，去年秋季以來連續數週的降雨，導致今年收成的農作物產量大幅下降，而「極端氣候將會成為常態事件。」

歐農民均受影響

事實上，極端氣候導致的災害正在破壞歐洲農民的財產生計。《歐洲新聞網》指出，近年來，歐洲農業受到洪水、乾旱和熱浪的嚴重打擊，氣候危機為農民和農業部門帶來經濟損失，若不干預情況將會更慘烈。

一位義大利農民表示，去年洪水氾濫對家庭農場造成嚴重破壞，不只失去了葡萄，還有約20公頃的土地及動物庇護所。另一位葡萄牙農牧業者也指出，由於投資更多錢在飼養乳牛上，不僅獲得的利潤減少，極端氣候也為牲畜帶來壓力。

愛丁堡大學農業和食品系統講師亞歷山大表示，歐洲和世界各地的糧食系統、生態系統功能，以及人類面臨的健康風險，都因氣候暖化的加劇而大幅增加，這將成為沉重的負擔。

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