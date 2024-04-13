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凱特宣布罹癌後首露面…威廉王子攜喬治看英超 專家分析2人現況

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
英國威廉王子11日帶長子喬治王子觀賞英超球隊阿斯頓維拉（Aston Villa）賽事。是自凱特王妃宣布罹癌後，兩人首度公開露面。圖／擷自TNT Sports 3
英國威廉王子11日帶長子喬治王子觀賞英超球隊阿斯頓維拉（Aston Villa）賽事。是自凱特王妃宣布罹癌後，兩人首度公開露面。圖／擷自TNT Sports 3

英國威廉王子11日帶長子喬治王子觀賞英超球隊阿斯頓維拉（Aston Villa）賽事。是自凱特王妃宣布罹癌後，兩人首度公開露面。肢體語言專家從兩人互動分析這對父子目前的關係，認為喬治在這麼小年紀得知母親罹癌後，正在成長並適應自己的角色。

凱特在3月22日宣布罹癌，選在孩子們學校的復活節假期前夕，這個時機是至關重要的。她表示，一家人需要一些時間私下消化這個噩耗。她表示：「我們已花了些時間，用適合的方式向喬治、夏綠蒂與路易解釋一切，讓他們放心並知道我會好好的。」

在英國王室烏雲壟罩的這段時期下，威廉仍撥出時間與10歲的喬治共度父子時光，帶孩子去看他支持球隊的比賽。肢體語言專家詹姆斯（Judi James）指出，兩人看比賽時，拍手、姿勢與面部表情幾乎一樣，喬治就像是跟老爸「同個模子刻出來的」。這顯示年輕的喬治正順利適應自己的角色，與父親的感情也很好。

詹姆斯說：「他們的身體語言正常到令人欣慰。這是威廉和喬治一直以來展現的，不是身為王室成員，而是父親和兒子一同享受足球比賽。」她說，威廉與凱特也會模仿彼此動作，表現出的心有靈犀與相互尊重，同樣適用於威廉和他的長子。威廉彎下腰來和喬治談論比賽，彷彿和朋友閒聊一般。

至於為何威廉王子是阿斯頓維拉球迷？他曾經解釋：「很久以前在念書時我迷上足球，開始尋找支持隊伍。我所有學校的朋友不是曼聯就是切爾西粉絲。我不想追隨那些無聊隊伍。我想要的是一支排名中間的球隊，會讓我的情緒如雲霄飛車般起伏。」

看來喬治小王子在這方面也將繼承父親衣缽。賽後有記者訪問威廉，喬治圍著阿斯頓維拉隊的圍巾，是否也變成球迷？威廉表示：「噢是的，他已經愛上了。」

肢體語言專家指出，兩人看比賽時，拍手、姿勢與面部表情幾乎一樣，喬治就像是跟老爸「同個模子刻出來的」。這顯示年輕的喬治正順利適應自己的角色，與父親的感情也很好。圖為2023年資料畫面。路透／Alamy
肢體語言專家指出，兩人看比賽時，拍手、姿勢與面部表情幾乎一樣，喬治就像是跟老爸「同個模子刻出來的」。這顯示年輕的喬治正順利適應自己的角色，與父親的感情也很好。圖為2023年資料畫面。路透／Alamy

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