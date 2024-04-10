日本美軍基地出意外 2人掉入船隻貯存槽不治
日本2名工作人員昨天下午倒在停泊於長崎縣內美國海軍佐世保基地內汙水處理船的貯存槽，送醫後宣告不治。現場疑似出現硫化氫，當地警方仍在調查詳細狀況。
長崎放送報導，根據長崎縣警方與消防單位，昨天中午過後從美國海軍的專線獲報「2名日本男性掉入深度約5公尺的貯存槽，且並未回應呼叫。現場飄出有害氣體的氣味」。
這2名作業人員隨後被美軍的消防隊救起，送至佐世保內的醫院，不過仍宣告死亡。
日本放送協會（NHK）報導，長崎縣警佐世保署指出，2名死者均為日本男性，分別是54歲的公司員工與33歲的船務工讀生，初步研判2人事發當時正在處理大型船隻排放生活廢水的作業。
佐世保市基地政策局表示，現場當時因為某種原因可能出現硫化氫，警方正在釐清詳細狀況。
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