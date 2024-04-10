2024京都大阪米其林指南出爐！440家餐廳入選創新高 8家拿下三星

米其林公司9日公布《京都大阪米其林指南2024》餐廳名單，多達440家餐廳上榜，創歷史新高，而獲最高評價三星級的餐廳在京都共5家、大阪3家共8家。

共同社報導，今年獲得三星評價的餐廳數較去年少1家，京阪共8間，二星餐廳有27間，一星餐廳則有150間，而沒有星級但卻獲得講求CP值的「必比登美食推薦」有117間。新設立的調查員推薦榜「精選餐廳」則有138家入選。入選餐廳數多達440間，創下歷史新高。

蟬聯三星的京都市「菊乃井」第三代掌舵人獲得「主廚導師大獎」。村田表達喜悅稱，「為了下個時代也能持續出現能活躍於世界舞台的廚師，今後也想為日本料理發展盡一份力。」

入選三星的京都餐廳包括：瓢亭（日本料理）、一子相伝 なかむら（日本料理）、祇園 さゝ木（日本料理）、菊乃井 本店（日本料理）、未在（日本料理）；入選三星的大阪餐廳則包括：太庵（日本料理）、HAJIME（イノベーティブ）、柏屋 大阪千里山（日本料理）。

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