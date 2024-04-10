東京大學教授偷拍女下屬 被抓辯稱「為了她的安全」仍遭停職

日本東京大學發生一起醜聞。一位60多歲男性教授，被發現在研究室裡裝設攝影機偷拍女性職員，被抓到時還辯稱是為了確保女性安全，不願意承認是自己的過錯，但最終仍遭到停職處分。

根據日本媒體「每日新聞」報導，這位教授大約從2019年夏天開始，就在自己的研究室擅自設置攝影機，偷拍女性教職員下屬的靜態照片。由於侵害了個人肖像權和隱私，因而遭到檢舉。

校方介入調查後，男教授承認偷拍一事，但辯稱這麼做是為了「確保女性身邊安全」。校方目前無法斷定教授是否有性方面的意圖，暫時先依據懲戒處分的基準，3日決定將教授停職3個月。未來詳細的處分，還需要一段時間調查和審議。

東大副校長齊藤延人表示，對於東大教職員來說，這是不可原諒的行為，未來要防止類似事件再度發生。