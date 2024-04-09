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觸摸對身心有益？最新研究發現接觸毯子也有效 機器人仿真實觸感

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
握手、擁抱與親吻等接觸行為，其實對身心都有著莫大的療效！ 情境示意圖。圖／Ingimage
握手、擁抱與親吻等接觸行為，其實對身心都有著莫大的療效！ 情境示意圖。圖／Ingimage

握手、擁抱與親吻等接觸行為，其實對身心都有著莫大的療效！最新研究統整上百篇研究後發現，無論是孩童或成人，在自願的接觸過程，憂鬱、焦慮，甚至是身體疼痛都會得到緩解。研究人員指出，民眾接觸到厚重柔軟的毯子也會有類似的效果，若是研發出有肌膚觸感的機器人，預計也能達到治癒的效果。

觸摸有益身心

紐約時報》報導，荷蘭神經科學研究所社會大腦實驗室與德國埃森大學醫院綜合了上百項研究成果後發現，自願性的觸摸有助於緩解精神與身體的不適，該結果同時適用於嬰兒與成人。

衛報》報導，研究人員指出，觸摸有助於緩減成人與兒童的疼痛、抑鬱與焦慮等狀況，更有助於新生兒體重增加。分析進一步指出，這不僅限於人與人的接觸，民眾與社交機器人或柔軟厚重的毯子接觸時，也會有相同的治癒效果。

接觸毯子也有效

對此，倫敦大學學者莫爾指出，這意味著，如果未來機器人能夠精準複製皮膚的紋理與觸感，也能夠替民眾帶來心理健康的益處。她解釋說，皮膚上有著特殊的感測器，更偏好溫和、近似人體溫度的觸摸感。

倫敦大學教授福托普盧表示，該研究展示「觸摸」對於健康的益處，過去社會總是優先談論「對談」的重要性，而忽略了觸覺所來達成的治療效果。

該研究作者之一帕克海森爾指出，研究發現，新生兒也能從接觸獲得益處，尤其由父母觸摸的效益比醫護人員來得好，未來希望能進一步研究，包括觸摸動物、跨年齡層的觸摸，甚至是「觸摸」在治療心理疾病患者的臨床應用。

【更多精采內容，詳見

倫敦 新生兒 紐約時報

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