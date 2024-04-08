海牙國際法院能做什麼？

國際法院設立在海牙，這座擁有裝飾性塔樓、老虎窗和拱廊的紅磚建築不僅給人帶來一種雄偉莊嚴的氣氛，而「和平宮」的名字也暗示了它所肩負的使命：調解國際沖突。頗具諷刺意味的是，這座宮殿於1913年建成，而次年第一次世界大戰就爆發了。

當第二次世界大戰的硝煙也散去之後，為了維護世界和平、促進各國合作，聯合國應運而生，而海牙也成為國際法之都。聯合國其它主要機構都將總部設在紐約，只有國際法院（ICJ）設在了海牙的和平宮。

國際法院是什麼機構？

「國際法院是聯合國的主要司法機關」，《聯合國憲章》第十四章中這樣寫道。193個聯合國成員國都應該自動成為國際法院規約的當事國，有義務遵守國際法院的裁決——至少聯合國憲章是這麼規定的。

國際法院共有15名常任法官，他們必須來自不同的國家，代表世界各大地區與主要法系，由聯合國大會和聯合國安理會選舉產生。法官任期9年，每三年要改選三分之一的法官。今年2月，黎巴嫩法官薩拉姆（Nawaf Salam）當選為新一任國際法院院長，副院長一職由來自烏干達的女法官塞布廷德（Julia Sebutinde）接任。

需要區分的是，國際法院審理的是以國家為訴訟主體的案件，而國際刑事法院（ICC）則負責起訴涉嫌犯有戰爭罪、種族滅絕等罪行的個人。

什麼屬於國際法院的管轄範圍？

不少人可能以為，所有簽署《聯合國憲章》的國家，就等同於為國際法院提供授權。但事實並非如此，只有在所有相關國家都簽署了所謂的提交聲明，將所有涉及國際法的爭端都已交給國際法院處理時，後者才具有全權管轄權。2008年，德國已經發表了相關聲明，目前有大約三分之一的聯合國成員完成了這一步驟。

尚未提交聲明承認國際法院管轄權的國家，在遇到訴訟糾紛時，可以通過自願協商，將案件提交國際法庭審理。然而在某些情況下，也可以不經當事國同意就向國際法院提起訴訟：如果原告一方可以援引聯合國公約，相關公約將國際法院指定為調解機構，而且被訴一方也簽署了該公約的話。

一個知名的案例就是1948年的《防止及懲治滅絕種族罪公約》。該公約第9條寫道，締約國間關於本公約的解釋、適用或實施的爭端，包括關於某一國家對於滅絕種族罪責任的爭端，經爭端一方的請求，應提交國際法院。

正是基於這一條款，2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭之後，基輔方面向國際法院提起了針對俄羅斯的訴訟。2023年12月，南非也是援引上述公約對以色列提起了訴訟。2024年3月，尼加拉瓜也在國際法院提起訴訟，指控德國對以色列的支持構成「協助種族滅絕」。

國際法院如何有效地執行裁決？

不管是基於當事國提交的聲明，還是協商同意國際法院調解，亦或是基於公約和協議提起的訴訟，國際法院所做出的判決都是具有法律約束力的，且不存在上訴程序。以烏克蘭發起的緊急訴訟為例，2022年3月，海牙國際法院已經要求俄羅斯暫時停止侵略戰爭，不過目前還沒有做出最終裁決。

烏克蘭戰爭至今仍在繼續，由此來看國際法院的「硬傷」也不言而喻：一個能夠作出裁決並且執行裁決的世界警察，是不存在的。國際法院要想發揮作用，也得涉事國家積極配合才行。

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