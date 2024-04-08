跟上綠能轉型 蘇聯老宅拚新生

蘇俄時期，東歐國家興大量高聳的公共住宅，至今仍是許多民眾的居所，但這類建物設計老舊、高耗電等缺陷逐漸浮現。為此，工程師與建築師們正重新整建這些建物，漆上柔和的色彩、增加能源使用的效率，讓這些有著歷史意義的老建物煥然一新。

蘇俄老建築挺立

蘇俄時期，許多東歐國家奉行著共產主義，為了讓所有民眾都有居住空間，各國土地上都開始建立「集體住宅」，許多如同火柴盒般的公寓聳立，但因為建築速度的需求，這類建物的共通點是由混凝土與磚牆製成的裸露外牆，且幾乎沒有隔熱層的設計，導致許多建物相當寒冷，暖氣費用也非常昂貴。

《研究》指出，東歐國家拉脫維亞目前仍有超過半數的人口居住於前共產時期的街區，在愛沙尼亞，該比例甚至



高達70%。如捷克、波蘭與保加利亞等國大約3成的民眾仍居住在過去共產時期建造的公寓當中。

然而，《BBC》報導，隨著東歐國家都市化進展，這些共產街區的景觀變得老舊，且能源效率不足，愈來愈多專家開始討論都市更新的可能性。保加利亞非營利組織「EnEffect」主管察涅夫就指出，大多數東歐共產時期的建物，能源效率都非常差，在歐盟能源等級中，都是最差勁的效能表現。

要改善建物的能源效率，也是一大工程。能源效率專家納尼歐娃就警告，更新建物應該要有社區的整體觀，若僅對單一公寓個別優化，後續可能出現破壞建築物應用、更可能出現消防安全等隱患。

愛沙尼亞綠能專家利特瑪表示，未來透過「預鑄工法」（在工廠生產好建築所需的樑柱、板材等主要物件，到工地之後只需現場組裝）能夠加速社區更新，但以社區為核心的改造，仍需要民眾與當地政府的積極參與。

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