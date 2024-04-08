全球暖化 奧地利首個高溫日提前10天
奧地利國家氣象局表示，奧地利南部一個小鎮成為該國今年第一個氣溫達攝氏30度的地區。
法新社報導，奧地利聯邦地質、地球物理、氣象與氣候研究所（Institute for Geology, Geophysics,Meteorology and Climatology）宣布這項消息之際，世界各國出現越來越多極端氣候，專家將其歸因於全球暖化。
奧地利國家氣象局在聲明中表示，奧地利東南部的斯蒂利亞邦（Styria）穆爾河畔布魯克鎮（Bruck ander Mur）一個測量站，測得的氣溫恰好為攝氏30度，為奧地利有史以來最早測得的「高溫日」。
奧地利國家氣象局將「高溫日」定義為量測的溫度達到攝氏30度。4月7日出現攝氏30度高溫比前一次1934年4月17日在薩爾斯堡（Salzburg）創下的紀錄提前10天。
自4月初以來，其他歐洲國家氣溫也異常溫暖，希臘克里特島（Crete）本週稍早達到攝氏31度。
專家警告，溫室氣體排放導致的全球暖化使極端氣候發生頻率有增加的趨勢。
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