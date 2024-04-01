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踐踏學生信任！日校職員下藥性侵7人 檢痛批「有如人體實驗」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一位校職員被指控性侵7位女性，遭檢方求處30年重刑。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影
日本一位校職員被指控性侵7位女性，遭檢方求處30年重刑。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影

日本近來發生一起駭人的社會案件。一位名為津浦洋一的59歲的學校職員，疑似從2015年開始，就分別對包含自己學生在內的7位10到20歲的女性下藥，並且加以性侵得逞，惡劣行徑遭求處重刑。

根據日本媒體「TBS NEWS DIG」報導，津浦過去在宮崎縣都城工業高等專門學校任職。他將安眠藥混入食物當中，讓女性陷入昏睡、無法抵抗的狀態，再犯下性侵行為，目前已知共有7位被害者，受害次數加總為11次。

檢方認為，津浦身為學校職員，受到學生的信賴，卻反過來利用這種信任凌辱學生。除了起訴的案件之外，他也涉入其他案子，還會拍下受害者被性侵的畫面，超越性犯罪的範疇，甚至可說是「人體實驗」般惡質的犯罪，踐踏他人尊嚴，難以原諒。

相對於檢方求處30年重刑，辯護方則主張津浦已經遭到學校革職，受到了社會制裁，因此希望能從輕量刑。判決將在5月20日出爐。

性侵 日本

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