墨西哥女童遭性侵虐待後撕票 憤怒村民處私刑「在警察面前打死嫌犯」

墨西哥南部塔斯科市（Taxco）發生一起撕票案，一名8歲的女童卡米拉（Camila Gómez）27日至鄰居家後卻離奇失蹤，她的媽媽在幾小時後接到勒索電話，28日找到女童屍體，屍檢顯示她曾遭性侵虐待，家屬透過監視器畫面找到嫌犯們住處，並將三人趕出家門後警方才介入，但家屬及村民怒氣難消，將三人從警車拖出毆打，女嫌直接在警方面前被活活打死。

根據《每日郵報》報導，墨西哥南部塔斯科市27日發生撕票案，一名8歲的女童卡米拉當日到鄰居家的泳池戲水，不料卻離奇失蹤，數小時後卡米拉母親接到綁匪的勒索電話，卡米拉母親至警局報案，並提供鄰居家監視器，從監視器可見，卡米拉被兩男一女的嫌犯綁走，警方卻毫無作為。

卡米拉的屍體在28日被找到，根據屍檢結果顯示，卡米拉生前曾被性侵及虐待，家屬及村民透過監視器畫面找到三名嫌犯住處，氣憤不已地衝到現場將三人趕出家門，警方才願意介入，並將三人拘留。

三名嫌犯被帶上警車後，家屬及村民仍無法忍受憤怒情緒，一群人衝上前將嫌犯拖出警車毆打，從影片可見，數名村民圍著嫌犯狂毆，不斷踢踹，女嫌的衣服被全部撕碎，倒在地上，警察卻沒有介入阻止，只是在一旁看著暴徒毆打嫌犯，最終女嫌送醫後傷重不治。

報導指出，檢調單位將女嫌死亡視為他殺，將對相關人士調查，並逮捕綁架卡米拉的其中一名男性嫌犯。