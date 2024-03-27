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日商家拒接待不會說日語遊客 波蘭記者讚台灣：這方面做更好

聯合新聞網／ 綜合報導
日台大不同？有人發現越來越多日本商家不願意接待不說日語的遊客，釣出波蘭記者以高雄美濃一小吃店不同的做法，認為台灣這方面做得更好。擷自Unseen Japan及Tomasz SniedziewskiX平台
日台大不同？有人發現越來越多日本商家不願意接待不說日語的遊客，釣出波蘭記者以高雄美濃一小吃店不同的做法，認為台灣這方面做得更好。擷自Unseen JapanTomasz SniedziewskiX平台

日本自媒體Unseen Japan在X平台發文表示，發現越來越多日本商家不願意接待不會說日語的消費者，他認為是沒有什麼問題，因為不是所有商家都有辦法接待不懂日語的遊客，並詢問大家對此的看法。

Unseen Japan並在X平台PO出一張日本店家在門口的公告，內容以英語寫著：「很抱歉，我們只說日語，如果你不會說日語，也許你可以考慮到別的地方消費」，他表明這類「只說日語」的公告看板似乎在日本越來越常見。

但旅居高雄多年的波蘭記者Tomasz Sniedziewski在下面留言回覆表示：「我認為台灣在這方面做得更好，因為不懂語言並不是讓客人感到不受歡迎的藉口」，隨文貼出一張在高雄美濃當地店家的英文標語，包括很貼心地翻譯出包括薑絲大腸、客家小炒、高麗菜封等英文菜名，並在翻譯菜名的下方還直接以英語向不懂中文的遊客表示：「當地廚師可能不懂英語，當您點菜時，請使用一些肢體語言或直接指著您想點的菜，這樣他們就能充分理解您的需求，感謝您的理解與配合」。

該X平台上的討論被網友貼到臉書粉專「割蘿蔔外電譯站 Global News For Taiwan」分享，網友留言表示：「試圖想像用肢體語言交流，你不想要豬肉，但想要雞肉」，也有人將日本人拒絕接待不會說日語的遊客一事，歸咎於大陸遊客硬要講中文的結果：「常常看到強國人硬要跟店家講中文，看到店家非常無奈的臉」，但大部分的網友認為，因為日本人普遍害怕碰到和他們說英文的人，「所以最快的方式就是逃，不做你的生意就好」。

日本

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