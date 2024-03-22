影／省製作費！南韓電視台用ChatGPT寫新聞 要AI主播報導
南韓濟州島政府最近「聘請」了一位特別的新聞主播。這名主播年紀輕輕、外型亮眼，口條也很好，不過她其實不是真人，是AI生成的電腦虛擬化身。原來新聞台是為了節省成本決定改用AI主播，不僅報導由虛擬主播播報，就連新聞稿都是用ChatGPT等AI語言模型寫的。
據《韓國先驅報》報導，濟州島政府經營的YouTube新聞節目《濟州週報》（Weekly Jeju）最近改聘用AI主播。這名AI主播叫做潔娜（J-na），每個月只需要花60萬韓元（約台幣1.4萬）維護軟體，比聘請真人省錢得多。
《濟州週報》不僅主播是AI虛擬人物，就連念的稿也是由ChatGPT等AI語言模型書寫，不是真人寫的。濟州島政府官員表示，因為聘用真人主播成本實在太高，所以才會選擇潔娜當替代方案。
潔娜的名字J-na是由濟州「Jeju」、新聞「News」和人工智慧「AI」的首個字母組合而成。她在報導新聞的時候，不論是表情或身體姿態看起來都跟真人十分相似，影片的右下角則搭配真人的手語翻譯，讓整篇報導看起來更有人味。
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