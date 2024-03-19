月薪僅1.9萬元！女碩士畢業淪低薪族 悔嘆「白唸碩士」：我是不是錯了

西非國家甘比亞議會近期再度就廢除「女性割禮」（FGM, Female genital mutilation）的法案進行辯論。3月18日，47名出席議員將法案送進議會委員會，待3個月審查後將再返回議會進行投票。若法案通過，西非小國甘比亞將成為第一個恢復割禮禁令的國家，更可能加速非洲其他國家取消割禮習俗。關鍵倡議者法圖．巴爾德（Fatou Baldeh）回看自己女性割禮仍有希望於這個世代終結，「若我們選擇不對女孩子做割禮，她未來自然不會對自己的女兒做一樣的事情」。

2024-03-19 16:44