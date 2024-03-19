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月薪僅1.9萬元！女碩士畢業淪低薪族 悔嘆「白唸碩士」：我是不是錯了

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人為了獲得更好的薪資待遇，會選擇繼續攻讀碩博士。不過，近期馬來西亞一名女碩士卻抱怨，自己好不容易完成學業，卻仍淪為「低薪族」。 情境示意圖。圖／Ingimage
不少人為了獲得更好的薪資待遇，會選擇繼續攻讀碩博士。不過，近期馬來西亞一名女碩士卻抱怨，自己好不容易完成學業，卻仍淪為「低薪族」。 情境示意圖。圖／Ingimage

不少人為了獲得更好的薪資待遇，會選擇繼續攻讀碩博士。不過，近期馬來西亞一名女碩士卻抱怨，自己好不容易從碩士畢業，沒想到第一份工作的月薪才2800令吉（約新台幣1.9萬元），忍不住感嘆「我是不是錯了？」

根據外媒「東方日報」報導，一名女碩士畢業生在臉書粉專「Ricebowl鐵飯網-解決您的求職難題」發文，她指出，自己為了專心完成碩士學業，一直到27歲畢業前都沒有其它工作經驗，畢業後才發現求職沒有想像中順利，很長一段時間都沒有任何消息，好不容易收到錄取通知，卻只能談到每月2800令吉的薪資，讓她心裡越想越不平衡。

女碩士坦言，儘管無法接受2800令吉的低薪，但為了養活自己，加上目前仍未收到其它錄取通知，無奈下還是選擇先入職，卻感覺碩士學位好像白讀了，反而職涯上還比別人晚起步，忍不住疑惑「讀到碩士仍要接受這種薪水，我是不是錯了？」

貼文曝光後，許多網友紛紛表示，「應該是心態問題，如果妳以為碩士就一定優於學士，那妳可能要失望了」、「妳的薪水取決於妳能為公司帶來多少價值」、「讀法律出來也是1800到2200令吉（約新台幣1.2至1.5萬元），可是2年後就不一樣了，長遠的眼光跟計劃很重要」、「進對公司和運氣很重要，妳的運氣不好，運氣好的都去國外工作了」、「在沒有工作經驗時就不要硬選高薪工作」。

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