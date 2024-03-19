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麥當勞糖醋醬「含1水果」 網友全崩潰：再也不能吃了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名主持人透露麥當勞糖醋醬含有杏桃的成分，令許多網友崩潰。圖／麥當勞提供
一名主持人透露麥當勞糖醋醬含有杏桃的成分，令許多網友崩潰。圖／麥當勞提供

許多人認為麥當勞雞塊搭配糖醋醬是最完美組合，不過澳洲一名廣播主持人揭露醬料其中一個成分，讓網友們不敢置信，更崩潰直呼「你毀了我最喜歡的醬汁」、「我現在再也不能吃糖醋醬了」。

據外媒《UNILAD》報導，麥當勞於1982年首次推出糖醋沾醬，用來搭配雞塊備受歡迎，但直到今日，仍有一些人不清楚糖醋醬的製作原料。澳洲墨爾本廣播主持人勞倫·菲利普斯（Lauren Phillips）有次與搭檔主持人傑森·霍金斯（Jason Hawkins）在節目上品嘗麥當勞雞塊，她透露調味醬裡面含有眾人聯想不到的特殊水果，「你相信嗎？這實際上是杏桃味的」，令現場觀眾跌破眼鏡。

傑森得知後立即扔掉吃剩一半的雞塊，並坦言自己討厭杏桃，知道醬汁裡面有水果後，現在甚至可以嚐到杏桃的味道。勞倫開玩笑表示自己毀了傑森最喜歡的餐點，許多網友也崩潰抱怨，「妳毀了我最喜歡的醬汁」、「我現在再也不能吃糖醋醬了」；也有人直呼，「現在我聽說它的味道確實像杏子，不過糖醋醬和雞塊就是它的所在」、「我的先生也一樣討厭杏桃，他最討厭的就是杏桃雞。哈哈，我等不及要告訴他了」。

不過有網友指出，這種杏桃成分未必存在於其他糖醋醬中，糖醋醬中的其他成分還包括鹽、黃原膠、桃泥、大蒜粉、纖維素膠、焦糖色素、辣椒萃取、洋蔥粉等，麥當勞澳洲官方帳號則幽默說道，「聽我說，可將你的霜淇淋沾糖醋醬試試」。

麥當勞

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