月付6萬住高級養老院！退休高管突逃跑10公里返家 子女一查原因震驚

報導中國一直是最具挑戰的新聞工作之一,美國駐華記者除了要面對中國政局動盪與政府無所不在的管制,還有語言、文化和國際情勢等重重障礙,不過透過他們的視角,不僅外界得以一窺中國樣貌,更塑造了美國國內輿論、主導了美中外交政策,也影響了全球對中國的看法。 本集郭崇倫會客室邀請曾於1987至1995年擔任美國有線電視新聞網(CNN)北京分社首任社長的齊邁可(Mike Chinoy),來談新書《中國任務:美國駐華記者口述史》(Assignment China: An Oral History of American Journalists in the People's Republic),以及他所感受的中國點滴。

2024-03-16 12:42