快訊

天花板冒白煙！高醫內科診療間傳濃濃燒焦味 消防出動12車搶救

月付6萬住高級養老院！退休高管突逃跑10公里返家 子女一查原因震驚

黃捷赴花蓮演講…飯店收「炸彈恐嚇電郵」勒索500萬元 警方趕往搜查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

月付6萬住高級養老院！退休高管突逃跑10公里返家 子女一查原因震驚

聯合新聞網／ 綜合報導
為了享受優渥退休生活，一名日本老人選擇住高級養老院後，沒想到2個月後突然返家。情境示意圖。圖／Ingimage
為了享受優渥退休生活，一名日本老人選擇住高級養老院後，沒想到2個月後突然返家。情境示意圖。圖／Ingimage

俗話說計畫趕不上變化，生活難免會遇到意想不到的事件，打亂早已安排好的規劃。一名曾擔任日本企業高層的老人，因退休後想繼續享受優渥生活，選擇住進高級養老院，未料2個月後，家人竟被通知老人逃跑了，事後向其他養老院住民打聽，才知道背後原因不單純。

根據日媒「THE GOLD ONLINE」報導，曾擔任一間企業高層的88歲老翁正先生（化名），退休後名下金融資產累計超過1500萬日圓（約新台幣318萬），雖然晚年生活沒壓力，過得比較悠閒，但正先生的身體機能逐漸衰弱，因此和家人討論後決定住養老院。

不過正先生自尊心很強，加上認為自己有足夠資產可運用，因此選擇搬進一間豪華養老院，令人咋舌的是，入住得先花1000萬日圓（約新台幣212萬），每月還得付30萬日圓（約新台幣6萬）照護費。但正先生考量到每月年金能領24萬日圓（約新台幣5萬），若身體惡化，再搬到其他地方療養也行，因此決定入住。

豈料正先生女婿秀夫（化名）2個月後接到養老院打電話通知，正先生突然逃跑，秀夫震驚之餘跑出門沿途找尋，才找到徒步走10公里要回家的正先生，他也追問岳父為何沒通知任何人就離開養老院，卻沒獲得任何回應。

後來向養老院輾轉打聽，才知道正先生和一名女住民關係很好，但對方和其他男性也保持友好，令正先生感到吃醋又忌妒，和男住民發生矛盾，因此決定離開養老院，一無反顧步行10公里回家。

如今正先生總資產大減，無法再入住其他高級養老院，性格高傲的他，仍嗆聲絕不住普通養老院。而女兒、女婿也因重新負擔照養責任，生活、精神受到嚴重影響，感嘆每日都在焦慮中度過。

日媒 日本 資產 養老院

延伸閱讀

愛妻藏子40年！高管「沒做這事」抱憾終生 晚年遭繼女奪產心酸養老

相關新聞

「你弄痛我了」貌美人妻開窗求救控家暴 監視器畫面曝光結局大逆轉

英國一名人妻曾開窗大喊「不，停下來，你弄痛我了」，更求助友人，表示害怕醉酒後的丈夫會對她做些什麼，疑似遭家暴。沒想到監視器畫面曝光後，結局大反轉...

月付6萬住高級養老院！退休高管突逃跑10公里返家 子女一查原因震驚

俗話說計畫趕不上變化，生活難免會遇到意想不到的事件，打亂早已安排好的規劃。一名曾擔任日本企業高層的老人，因退休後想繼續享受優渥生活，選擇住進高級養老院，未料2個月後，家人竟被通知老人逃跑...

最成功男模之一！德國首位「性別流動」模特 白天議院工作、晚上走秀

白天在聯邦議院工作，晚上在伸展台走秀。菲利斯‧尼德（Felix Nieder）是德國最成功的男模之一，他可以穿著男裝或女裝走秀，風格百變。「性別流動」是他對自己性別的認同。

郭崇倫會客室EP150｜駐華記者如何在重重監控下掀開中國黑幕 專訪CNN北京分社首任社長齊邁可

報導中國一直是最具挑戰的新聞工作之一，美國駐華記者除了要面對中國政局動盪與政府無所不在的管制，還有語言、文化和國際情勢等重重障礙，不過透過他們的視角，不僅外界得以一窺中國樣貌，更塑造了美國國內輿論、主導了美中外交政策，也影響了全球對中國的看法。 本集郭崇倫會客室邀請曾於1987至1995年擔任美國有線電視新聞網（CNN）北京分社首任社長的齊邁可（Mike Chinoy），來談新書《中國任務：美國駐華記者口述史》（Assignment China: An Oral History of American Journalists in the People's Republic），以及他所感受的中國點滴。

「夢幻客機」急墜釀50傷 波音示警營運商：檢查駕駛艙開關

南美航空集團（LATAM）一架飛紐西蘭班機在飛行途中劇烈下墜，造成50名乘客受傷後，波音今天向營運787夢幻客機機型的航...

電影情節真實上演！瓜地馬拉最大女毒梟在美重判33年

瓜地馬拉媒體報導，瓜國最大女毒梟瑪塔．茱莉亞．羅倫沙納（Marta Julia Lorenzana）因涉嫌走私毒品，在美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。