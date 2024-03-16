月付6萬住高級養老院！退休高管突逃跑10公里返家 子女一查原因震驚

俗話說計畫趕不上變化，生活難免會遇到意想不到的事件，打亂早已安排好的規劃。一名曾擔任日本企業高層的老人，因退休後想繼續享受優渥生活，選擇住進高級養老院，未料2個月後，家人竟被通知老人逃跑了，事後向其他養老院住民打聽，才知道背後原因不單純。

根據日媒「THE GOLD ONLINE」報導，曾擔任一間企業高層的88歲老翁正先生（化名），退休後名下金融資產累計超過1500萬日圓（約新台幣318萬），雖然晚年生活沒壓力，過得比較悠閒，但正先生的身體機能逐漸衰弱，因此和家人討論後決定住養老院。

不過正先生自尊心很強，加上認為自己有足夠資產可運用，因此選擇搬進一間豪華養老院，令人咋舌的是，入住得先花1000萬日圓（約新台幣212萬），每月還得付30萬日圓（約新台幣6萬）照護費。但正先生考量到每月年金能領24萬日圓（約新台幣5萬），若身體惡化，再搬到其他地方療養也行，因此決定入住。

豈料正先生女婿秀夫（化名）2個月後接到養老院打電話通知，正先生突然逃跑，秀夫震驚之餘跑出門沿途找尋，才找到徒步走10公里要回家的正先生，他也追問岳父為何沒通知任何人就離開養老院，卻沒獲得任何回應。

後來向養老院輾轉打聽，才知道正先生和一名女住民關係很好，但對方和其他男性也保持友好，令正先生感到吃醋又忌妒，和男住民發生矛盾，因此決定離開養老院，一無反顧步行10公里回家。

如今正先生總資產大減，無法再入住其他高級養老院，性格高傲的他，仍嗆聲絕不住普通養老院。而女兒、女婿也因重新負擔照養責任，生活、精神受到嚴重影響，感嘆每日都在焦慮中度過。