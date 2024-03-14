快訊

阻止抖音亡國？美國TikTok禁令法案，如果違反會發生什麼事

國民黨「新三子」成形中！她成藍營新共主 綠白磨刀霍霍

大同整合芙蓉大樓卻卡在林郭家族 王光祥只能放手出售

模仿惡質YTR「當英雄」…日本新世代國中生最常惹出3大麻煩

聯合新聞網／ 綜合報導
新世代的國中學生，也常出現新世代的問題。圖／Ingimage
新世代的國中學生，也常出現新世代的問題。圖／Ingimage

想要當好一位老師不容易。特別是如何維持一個班級的秩序，避免學生違規失控，都需要花上不少精力。且每個不同時代的學生，都會產生不同的問題。近來日本媒體「日刊SPA！」，就分享了在現代社會裡，日本中學學生常常惹出的麻煩有哪些。

首先第一個麻煩是「模仿惡質YouTuber」。現在有些YouTuber為了爭取流量，會刻意做出一些脫序行為，包括故意打破窗戶、偷走其他人的腳踏車等等。過去這麼做的學生，或許內心道德會感到不安，但現在這麼做的人，還會故意把相關照片影片放上社群平台，把自己當成英雄一樣，還可能形成仿效的風潮。

第二個麻煩是在畢業旅行時，偷拿手機拍照打卡等等的。許多學校都會規定學生禁止攜帶手機，有帶的人必須交給老師保管等等。不過在畢業旅行時，不少學生因為興致高漲，常常在旅館等地方拍照打卡上傳等等。當然因為公開的關係，使得這些學生也因此常被抓到偷帶手機。

另外，現在TikTok等平台常有不少拍片者，身上都穿著學生制服。不過其實會在校內拍TikTok的人倒是沒有想像中多。而有些人就算拍照或拍影片，也只是在IG限時動態或LINE裡，跟比較要好的朋友分享而已。某種方面而言，是回到了社群網站最初的目的。

最後一個國中常見的問題，則是種族歧視霸凌事件。由於現在日本有越來越多不同人種和國籍的孩子，使得這些孩子容易在班上遭到排擠、霸凌。有時如果找來雙方家長處理，可能進一步引發雙方家庭的冷戰，是非常棘手的狀況。倒是男子學生本身，或許彼此間打個遊戲就和好了。只能說教師在面對這些新時代問題時，需要多花費些心思。

TikTok YouTuber 日本 社群 種族歧視 霸凌

延伸閱讀

從醫須捨棄個性！他不顧反對「改當男公關」 做一事讓生涯更精彩

音樂大學公演照正裝亮相…就他最普通！網笑：像太鼓達人玩家

「不會墜落的巨石」遭6大學生破壞不動了！憤怒居民連署提告

送餐機器人的錯？客人被鐵板燙到怒噴店家「怠惰」 其他人卻搖頭

相關新聞

模仿惡質YTR「當英雄」…日本新世代國中生最常惹出3大麻煩

想要當好一位老師不容易。特別是如何維持一個班級的秩序，避免學生違規失控，都需要花上不少精力。且每個不同時代的學生，都會產生不同的問題。近來日本媒體「日刊SPA！」，就分享了在現代社會裡，日本中學學生常常惹出的麻煩有哪些。

日本志摩西班牙村靠Vtuber翻紅 粉絲朝聖「吉拿棒狂銷25倍」

近年來虛擬YouTuber「VTuber」興起，一些人透過虛擬的角色外觀，取代真人樣貌，在YouTube等影音平台進行活動。如今VTuber擁有廣大的粉絲群，使得他們的一舉一動，都可能造成相當程度的影響。日本一間走下坡的主題樂園「志摩西班牙村」，最近就因為與VTuber的合作成功復甦，讓樂園再度活絡起來。

探索外星生命 聚焦太陽系外的行星

科學家正主動出擊，下個十年以找到外星人為目標！目前科學家們已經在火星進行多次探勘任務，該星球的樣本未來將能確定火星上是否曾經有生命？隨著太空技術進步，學界也正在太陽系外的其它行星，尋找有機生物的蹤跡。

一家四口墜樓亡！搭電梯上22樓 父吻別妻小後綁繩帶走全家性命

印尼發生恐怖命案，一家四口乘搭升降機後，分別被綁上繩子，一同從大廈22樓頂樓墜下死亡。現場監視器（ CCTV ）畫面發現，一家四口中的父親於升降機內逐一親吻了妻子及2名孩子，之後就從大廈頂樓墜下。警方初步調查指出，事件屬於集體自殺，正調查輕生原因。

送餐機器人的錯？客人被鐵板燙到怒噴店家「怠惰」 其他人卻搖頭

現在餐飲業缺工嚴重，部分業者為了解決人手不足的問題，引進送餐機器人，減緩店家外場送餐的困難。然而用機器人取代人力雖然方便，但是以目前的技術而言，有時和真人服務仍有一些差距，甚至可能因此引發糾紛。

愛妻藏子40年！高管「沒做這事」抱憾終生 晚年遭繼女奪產心酸養老

即使夫妻結縭多年，仍可能有許多瞞著對方的秘密，而在某些情況下，秘密曝光後甚至會讓伴侶陷入困境。日本就有一名建設公司高階主管與妻子結婚40年，膝下無子卻感情親密，在兩人退休前夕，妻子因病過世而留下大筆遺產。殊不知造化弄人，正當高管沉浸在悲傷中時，一名自稱是妻子女兒的女子來討遺產，他這才得知愛妻隱藏40年的秘密：早在婚前她便育有1名女兒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。