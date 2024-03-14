模仿惡質YTR「當英雄」…日本新世代國中生最常惹出3大麻煩

想要當好一位老師不容易。特別是如何維持一個班級的秩序，避免學生違規失控，都需要花上不少精力。且每個不同時代的學生，都會產生不同的問題。近來日本媒體「日刊SPA！」，就分享了在現代社會裡，日本中學學生常常惹出的麻煩有哪些。

首先第一個麻煩是「模仿惡質YouTuber」。現在有些YouTuber為了爭取流量，會刻意做出一些脫序行為，包括故意打破窗戶、偷走其他人的腳踏車等等。過去這麼做的學生，或許內心道德會感到不安，但現在這麼做的人，還會故意把相關照片影片放上社群平台，把自己當成英雄一樣，還可能形成仿效的風潮。

第二個麻煩是在畢業旅行時，偷拿手機拍照打卡等等的。許多學校都會規定學生禁止攜帶手機，有帶的人必須交給老師保管等等。不過在畢業旅行時，不少學生因為興致高漲，常常在旅館等地方拍照打卡上傳等等。當然因為公開的關係，使得這些學生也因此常被抓到偷帶手機。

另外，現在TikTok等平台常有不少拍片者，身上都穿著學生制服。不過其實會在校內拍TikTok的人倒是沒有想像中多。而有些人就算拍照或拍影片，也只是在IG限時動態或LINE裡，跟比較要好的朋友分享而已。某種方面而言，是回到了社群網站最初的目的。

最後一個國中常見的問題，則是種族歧視、霸凌事件。由於現在日本有越來越多不同人種和國籍的孩子，使得這些孩子容易在班上遭到排擠、霸凌。有時如果找來雙方家長處理，可能進一步引發雙方家庭的冷戰，是非常棘手的狀況。倒是男子學生本身，或許彼此間打個遊戲就和好了。只能說教師在面對這些新時代問題時，需要多花費些心思。