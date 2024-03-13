愛妻藏子40年！高管「沒做這事」抱憾終生 晚年遭繼女奪產心酸養老

即使夫妻結縭多年，仍可能有許多瞞著對方的秘密，而在某些情況下，秘密曝光後甚至會讓伴侶陷入困境。日本就有一名建設公司高階主管與妻子結婚40年，膝下無子卻感情親密，某天妻子因病過世而留下大筆遺產。殊不知造化弄人，正當高管沉浸在悲傷中時，一名自稱是妻子女兒的女子來討遺產，他這才得知愛妻隱藏40年的秘密：早在婚前她便育有1名女兒。

根據日媒「THE GOLD ONLINE」報導，建設公司高管福田（化名／67歲）與妻子小百合（化名／69歲），共同經營從岳父那繼承來的小建設公司，就在把公司業務移交給信賴的員工後，他們原先計畫退休靠著充裕的積蓄安享天年，愛妻卻因心肌梗塞先行離世。然而小百合葬禮才剛結束，真奈美（化名／45歲）便找上門來，自稱是小百合的親女兒。不速之客的造訪讓福田大感震驚，因為他只知道小百合離過婚，40年來從未聽她提及女兒的事。

真奈美表示，父母很早就離婚了，因此自己與小百合關係不親近，從父親那得知母親過世的消息後，才想著要來弔唁，並要求繼承小百合一半的遺產，「這是合法的繼承份額」。

小百合的遺產包括存款、投資信託、評估價值2000萬日元（約新台幣425萬元）的上市股票、價值2500萬日元（約新台幣532萬元）的自家房屋，以及她繼承的建設公司30％股份，其價值約為6000萬日圓（約新台幣1278萬元）。

福田基於自己沒有小孩，加上真奈美因為小百合而無法得到足夠的母愛，便決定給真奈美一半遺產，即5250萬日元（約新台幣1118萬元），但由於房屋不能分割，也不能將公司股票交給無法繼承業務的人，福田便將自己的積蓄和小百合2000萬日圓的金融資產兌換成現金，全數交給真奈美。

然而天不從人願，福田本以為事情就此告一段落，沒想到在小百合過世約半年後，92歲的岳母也緊接著離世，而因為妻子比岳母更早過世，且她並未預立遺囑，因此岳母名下財產，包含價值超過4000萬日圓（約新台幣852萬元）的公司股份20％，全都落入孫女真奈美手中。

福田知道公司沒有能力買斷股份，為了不讓心愛的公司被移交給不懂管理的繼承人，福田無奈之下，用自己預留的3000萬日圓（約新台幣638萬元）退休金向金融機構貸款，買斷岳母持有的公司股份。福田一夕之間失去了所有積蓄，經濟狀況與接近破產無異，本期待能享受寬裕的養老生活，如今只能心酸度過晚年。

理財規劃師指出，整起繼承事件最終演變成這種情況，主要在於福田一直認為立遺囑是與他無關的事，因此在妻子及岳母生前，他從未與她們討論繼承問題，特別是對於經營者來說，若繼承涉及公司股票，可能會對公司管理和員工生活產生影響，若福田在剛得知真奈美的存在時，能提早與岳母討論繼承問題，並準備資金代替公司股票或房產支付給繼承人，應該不至於最後陷入經濟困境。