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15歲少女不會游泳...遭惡男拖入海中性侵 比基尼驗到DNA辯稱：她邀請的

聯合新聞網／ 綜合報導
15歲的少女與朋友到海邊玩，卻遭遇性侵。示意圖／ingimage
15歲的少女與朋友到海邊玩，卻遭遇性侵。示意圖／ingimage

英國伯恩茅斯的度假海灘發生一起性侵案件，一名20歲的男子強拉15歲的少女到海中，不顧女孩的反抗對她性侵，直到有人靠近才停手，而該男子被起訴後辯稱性行為是在女孩主動撩撥下才發生的。

根據外媒報導，15歲的女孩與朋友們一起到伯恩茅斯的海邊沙灘上嬉鬧玩球，後來少女與同行友人分開，20歲的馬里奧卡（Gabriel Marinoaica）撿到女孩一行人的球，便主動上前向女孩搭話，也對她自我介紹，隨後馬里奧卡突然將女孩拉入海中。

馬里奧卡強抓著受害少女的手臂，把她拉往腳踩不到底的水區，期間完全忽視女孩的反抗與掙扎，強迫女孩與他發生性行為，期間女孩不斷反抗推扯，並表達自己很不舒服，但馬里奧卡全然不管，用手緊緊摀住少女的嘴巴、無視女孩的意願親吻、撫摸，直到有人將近他們附近，馬里奧卡才停止獸行。

事後女孩的家人將馬里奧卡告上法庭，馬里奧卡拒不承認一切罪刑，稱他根本不知道女孩未成年，表示女生看起來18歲了，而且也是女孩主動問他要不要和她進行性行為的。然而事後警方在少女的比基尼上驗到了馬里奧卡的DNA，而且女孩表示自己根本不會游泳，絕對不會自行跑去腳踩不到地的深水區戲水，目前馬里奧卡依舊面臨性侵的罪名被起訴追查中。

性侵 比基尼 英國

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