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為何超市入口都擺蔬果？專家曝婆媽「1消費心態」常中計：不知不覺虧錢

聯合新聞網／ 綜合報導
對於工作繁忙的現代人來說，四處林立且營業時間較長的超市，是採買物資的一大去處。 情境示意圖。圖／Ingimage
對於工作繁忙的現代人來說，四處林立且營業時間較長的超市，是採買物資的一大去處。 情境示意圖。圖／Ingimage

對於工作繁忙的現代人來說，四處林立且營業時間較長的超市，是採買物資的一大去處。不過，你是否注意過，為什麼超市總是將水果和蔬菜放在入口附近呢？

根據「鏡報」報導，一名建築設計專家康奈利（Reeves Connelly）在TikTok發布影片，他指出，大型超市的布局其實暗藏秘密，為了讓民眾願意多花錢消費，店內每個角落都經過精心設計，「從心理學和行銷的角度來看，超市設計所花費的心思絕對可以稱得上瘋狂」，多數超市選擇將蔬菜、水果擺放在靠近入口處，而必需品卻放在後方，這背後原因跟消費習慣有關。

康奈利解釋，當雞蛋等必需品都放在超市後頭時，民眾會「被迫穿越多條走道」去尋找物品，在這過程中便可能會沿途「順手」多買了幾個商品；而將蔬果陳列在超市門口，則會讓消費者減少對健康的罪惡感，「因為先買了蔬菜、水果，所以接下來再買零食好像也沒關係」，如果再加上促銷折扣，不知不覺就會買了太多非必需品，反而「虧大了」。

康奈利進一步補充，業者非常清楚一旦顧客記住了商品的位置，這個策略就會變得不那麼有效，因此超市會定期將產品移至不同的走道，「用意是為了迷惑客人」，有些商店甚至會使用尺寸較大的推車，以誘惑顧客購買更多物品。

康奈利的影片曝光後獲得逾百萬瀏覽量，許多網友紛紛表示有共鳴，「他們還在收銀台旁放小零食、口香糖，所以你就會在最後1秒順手買了」、「他們的小伎倆總是對我很有效」、「這就是我討厭去超市購物的原因，我必須​​穿越整個賣場才能買到需要的東西」。不過，也有不少人指出，超市的布局策略對他們影響不大，「如果超市沒有我想要的東西，我會直接在2秒後空手而歸」、「叫生鮮外送就沒有這個困擾」。

@reevcon

the amount of thought that goes into grocery store design, from a psychological and marketing standpoint, is absolutely wild

♬ original sound - Reeves Connelly

水果 消費者 生鮮 賣場 超市 零食

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