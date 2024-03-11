不懂樂趣何在…日媒：逾7成年輕人沒興趣辦賞櫻大會 寧願休息
日本逐漸進入賞櫻季節。在過去，許多公司團體都會趁機舉辦賞櫻大會，慰勞員工們平時的辛勞。然而時代變遷，年輕一輩對賞櫻失去興趣，對勞師動眾辦活動也感到厭煩，出現了世代間的隔閡。
根據日本媒體「集英社Online」報導，今年是新冠肺炎降級後，第一次的賞櫻季節，因此也有公司行號，打算讓往年舉辦的賞櫻大會重新復活。然而，媒體在東京澀谷、新橋訪問100位上班族，卻發現有許多年輕世代，對於賞櫻感到興趣缺缺。
一位20多歲的販售職女性表示，她完全不懂在邊賞櫻邊開宴會的樂趣在哪，寧願把時間拿來休息。一位20多歲的男性顧問，也說明明是假日，但是各種事前準備都要由他們這些菜鳥負責，還得幫忙找續攤的店。另一位IT業的20多歲男性也說，如果只是負責整天吃吃喝喝就好的話，他才覺得有舉辦的價值。
相對於年輕一代對賞櫻大會敬而遠之，許多中年一輩的員工，對賞櫻則是非常有興趣。許多人都認為一邊賞櫻，一邊吃喝、談天說地，都非常地愉快。不過也有一位50多歲的運輸業男性指出，現在想參加的年輕人確實變少了，或許也沒有必要非得舉辦不可。還有60多歲的營業職男性說，很多年輕人根本不怎麼說話，讓聚會開宴的樂趣降低。
最終媒體訪問了100位年輕人，有多達72人回答不想參加賞櫻大會。日本一直以來的賞櫻文化，也隨著時代的變遷，開始產生不同的變化。
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