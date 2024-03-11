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「七龍珠」真人電影當年負評多 主角哀悼鳥山明：抱歉我們搞砸了

聯合新聞網／ 綜合報導
「七龍珠」真人版電影「七龍珠：全新進化」2009年上映後評價不佳，男主角賈斯汀（左）向鳥山明致歉。 圖／福斯提供
「七龍珠」真人版電影「七龍珠：全新進化」2009年上映後評價不佳，男主角賈斯汀（左）向鳥山明致歉。 圖／福斯提供

日本漫畫家鳥山明逝世，消息曝光之後，引發全世界一同哀悼這位動漫界的一代宗師。過去「七龍珠」曾經被好萊塢相中，改拍為真人電影「七龍珠：全新進化」，然而糟糕的改編內容，卻遭致大量批評，票房也不盡理想。如今擔任電影男主角的賈斯汀（Justin Chatwin）哀悼鳥山明之餘，也對電影拍不好一事表達歉意。

根據日本媒體「日刊體育」報導，賈斯汀在個人IG發布限時動態悼念鳥山明，並且寫道「請安息吧老兄。另外，對不起我們把改編搞砸了」，對七龍珠真人電影表現不佳表示歉意。

「七龍珠：全新進化」2009年在美國上映，賈斯汀負責飾演主角「孫悟空」。當初雖然打著「七龍珠系列誕生25週年」的名義宣傳，不過上映後遭到排山倒海的批評，在電影評分網站IMDb僅拿到2.5分（滿分十分），爛番茄（Rotten Tomatoes）網站上則是新鮮度14％、觀眾評分19％。

在糟糕的評價之下，「七龍珠：全新進化」的票房也滑鐵盧。對比製作4500萬美金（約相當於新台幣1.41億）的製作經費，全球票房卻只有5570萬美金（約相當於新台幣1.75億）。鳥山明曾表示「或許我和粉絲應該將它當成別次元的『新七龍珠』鑑賞才是正解」，委婉表達了電影和原作確實有所出入。

「七龍珠」作者鳥山明過世，好萊塢真人電影主角日前也在社群網站上表示哀悼。 歐新社
「七龍珠」作者鳥山明過世，好萊塢真人電影主角日前也在社群網站上表示哀悼。 歐新社

電影 鳥山明

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