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不要惡作劇！日本三景「天橋立」再設警告布條 網傻眼：美景被毀了

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為「天橋立」美景的著名姿勢，當民眾背對山下的海上沙洲，低頭從自己的跨下朝後望時，會看到天地顛倒的畫面，沙洲就像一條向天上延伸的橋。 圖／讀者提供
圖為「天橋立」美景的著名姿勢，當民眾背對山下的海上沙洲，低頭從自己的跨下朝後望時，會看到天地顛倒的畫面，沙洲就像一條向天上延伸的橋。 圖／讀者提供

日本京都宮津市的「天橋立」被譽為是「日本三景」之一。不過2月時卻傳出有遊客低頭彎腰眺望美景時，被同事開玩笑跌落山谷的意外。近期有旅客發現，可能是為了防止意外再度發生，該地也設立了巨型警告布條，讓人痛罵「美景被毀了」。

日本京都宮津市的「天橋立」被譽為是「日本三景」之一，但近期卻因為發生意外多了警告牌及巨型布條。圖／取自X
日本京都宮津市的「天橋立」被譽為是「日本三景」之一，但近期卻因為發生意外多了警告牌及巨型布條。圖／取自X

報導，一名男子在今年2月15日到天橋立傘松公園遊玩時，他做出「天橋立」美景的著名姿勢，彎腰低頭從兩腿間眺望時，被男同事推了一下，導致他瞬間失去重心，跌落15公尺深的山谷，所幸最後沒有生命危險，這畫面也被公園的攝影機拍下來。

雖然天橋立傘松公園本來就有設立告示牌，要遊客抓住欄杆，以策安全，但在本月1日時，又多了一條黃色巨型布條，上面用英文、日文、中文警告「前方危險」，纜車也不斷廣播，請大家「從跨下賞風景時要扶好扶手」、「請不要惡作劇」等。

有遊客認為，「在這個著名的地方發生這樣的事情是最糟糕的」、「雖然是特殊事件，但管理方如果不採取措施被追究也是很痛苦的」，但更多人認為，「風景被毀了」、「想用魔法橡皮擦把它擦掉」、「日本寶貴的風景再被愚蠢的人破壞，真希望那個國家的人不再允許被進入」、「太殘忍了，我應該早點去的」。

日本京都宮津市的「天橋立」被譽為是「日本三景」之一，但近期卻因為發生意外多了警告牌及巨型布條。圖／取自X
日本京都宮津市的「天橋立」被譽為是「日本三景」之一，但近期卻因為發生意外多了警告牌及巨型布條。圖／取自X

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