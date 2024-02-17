日本京都「天橋立」男彎腰賞景…竟遭同事推落15公尺深山谷！影片曝

一名男子2月15日在日本京都宮津市的天橋立傘松公園以倒頭彎腰的姿態觀賞「日本三景」之一的「天橋立」美景時，遭同事推了一下，導致他跌落15公尺深的山谷。他全身多處創傷，幸沒有生命危險。

日本新聞網（NNN）16日稱，事發於15日下午約2時半，一名50多歲男子在天橋立傘松公園彎腰低頭從兩腿間眺望知名的「天橋立」美景時，遭男同事推了一下，導致他失去重心，跌落15公尺深的山谷。整個過程被公園的閉路電視鏡頭拍攝下來。

報導指，這名男同事當時可能是在開玩笑，但最終發生意外，警方正調查此事。

救援人員把跌落山谷的男子救起並將他送院。他的臉部及全身多處創傷，胸部受到嚴重撞擊，幸無生命危險。

這名男子事發時做出的姿勢是觀賞「天橋立」美景的著名姿勢。當民眾背對山下的海上沙洲，並低頭從自己的跨下朝後望時，會看到天地顛倒的畫面，沙洲就像一條向天上延伸的橋。

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文章授權轉載自《香港01》