搭機遇空調故障！女受困「悶熱機艙」昏厥 揭當下：差點死了

英國一名會計師於今年1月搭乘歐洲瑞安航空（Ryanair），被困在一架因為空調故障無法起飛的航班上，她在悶熱的機艙裡待了45分鐘，導致引起氣喘發作昏倒，她心有餘悸回憶，當時真的「差點死了」，客訴後更是得到了冷漠回應。

根據「紐約郵報」報導，24歲的女子西沃德(Charlaine Seaward) 今年1月從西班牙特內里費島（Tenerife）度假回來時，搭乘的瑞安航空航班因為空調故障，遲遲不能起飛。

西沃德表示，在悶熱的機艙待45分鐘後，開始過度換氣，在吸入器沒有作用下導致氣喘發作後昏倒，西沃德說，機上200個人吸同空間的氧氣，尤其當自己健康狀況極其惡劣時，情況真的太糟糕了，並直呼自己「差點死了」。

西沃德在悶熱的機艙裡待了45分鐘，導致引起氣喘發作昏倒，醒來的時候發現自己臉上戴著氧氣面罩。圖／取自紐約郵報

西沃德稱，當時自己不舒服時，有要求空服員讓她下飛機呼吸新鮮空氣，但空服員表示會有安全疑慮，最終不舒服的西沃德昏倒在機上，醒來的時候發現自己臉上戴著氧氣面罩，此時飛機已經延誤了2個小時。

西沃德抨擊航空公司在明知空調無法運作的情況下仍讓乘客登機，並且對瑞安航空提出客訴，但卻得到冷漠對待，對方聲稱西沃德當天沒搭乘航班，最後在西沃德「每天投訴一個月」才獲得64美元（約新台幣2012元）的退款。

西沃德也痛批，瑞安航空是個笑話，以後絕對不要搭乘，這一切本來是低價且令人愉快的，直到他們幾乎殺了妳並不願承擔責任。

瑞安航空也聲明表示，由於飛機出現了輕微技術問題，航班出現了延誤，為了減少干擾，工程師在維修飛機時乘客仍留在飛機上，在此期間內該乘客生病了，機組人員請求醫療援助，乘客在機上接受治療，並提供氧氣瓶，機組人員提出讓她下機，但她選擇留在機上，因此不符合退款資格，僅會獲得航班延誤賠償金。