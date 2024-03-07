小心荷包！盤點10座全世界物價最高的城市 第一名在亞洲

在全世界物價最高的10座城市裡，這些地方的花費也許將超乎你的想像。

一直以來，不少人在出國旅遊時，選擇目的地的關鍵不外乎是距離、交通、美食、景點、風俗民情和文化特色，更帶有一些對其它國家的憧憬與幻想，以好奇的心冒險，探索更多新奇與未知。

然而有時候，物價往往也是考量的一個準則，它代表一個遊客可能擁有的消費能力，在當地包含住宿、餐飲、交通、娛樂、休閒等花費下，可以負擔的開銷。

在物價較低的國家，遊客基本上可以用相同的費用買到更多的商品，或住上更高星等的飯店；但反之在物價較高的國家裡，有時候在當地吃一餐的費用，在自己國內就可以用好幾天⋯⋯

每年，《The Economist》都會發布一份世上最昂貴城市的名單，並依據物價指數給予相關的排名，調查單位的目標係依據全球172個城市，以它們的生活成本指數、平均收入、物價成本、總體經濟指標等因素衡量。

調查數據還能發現，在一些物價最高的地區，通貨膨脹率也維持在極高的水平，商品和服務成本平均上漲7.4％。雖然說生活在物價最高的城市，也代表薪資待遇都在一定的水準，但對於要到當地旅遊的人來說，開銷可能會比想像來得巨大。

讓我們一起來看看，當今世上物價最高的10座城市：

近幾年來，在美國物價最高的城市排行裡，舊金山總是名列前茅，它也多次成為美國物價最高與生活最貴的城市之一。調查發現，光是在加州，進入全美物價最高榜單的城市就有近10個，而舊金山就是其中次貴的城市，它的物價比全美高出約80％。

對許多舊金山的老百姓來說，生活是非常不易的，因為稅收過高、通貨膨脹的影響，讓許多人賺的錢都難以應付日常所需，它的房價也遠遠高於美國其它城市。

9、丹麥，哥本哈根（Copenhagen, Denmark）

位於北歐的丹麥，物價極高早已不是新聞，由於經濟發達、生活水平極高，使得丹麥的開銷也非常昂貴，這也反映在房價上，由於租金非常可觀，對許多遊學生和打工族來說，在房屋有限的情況下，選擇並不多。

特別是在首都哥本哈根，當地的平均每餐用餐費用為25歐元（約台幣875元），即便最便宜、簡單的一頓飯，也要10到15歐元（約台幣350至525元）左右。根據丹麥統計局的資料，丹麥的物價比其它歐盟國家高出約40％，不難想像在丹麥的花費會多麼可觀。

8、以色列，特拉維夫（Tel Aviv, Israel）

在2022年，以色列特拉維夫曾經是全球第3物價高的城市，但近年的排名開始漸漸下滑，值得一提的是，這份調查是在以色列和哈瑪斯的衝突開始之前施行的，因此未必符合現階段的狀況。

不過，以色列一直以來也就是以物價高昂出名的國家，它的物價和其它經濟合作暨發展組織（OECD）的國家相比，高出了約40％，在全球能源價格大幅上漲後，以色列的物價也自然水漲船高。

7、法國，巴黎（Paris, France）

隨著巴黎奧運將至，法國的高物價更加引人注目，因為諸多遊客在預定機票的同時，才發現法國的物價高到超乎想像。

好比說，巴黎市區的4星級以上酒店價格落在170歐元（約台幣6000元）以上，奧運期間的地鐵基本價格也從2歐元漲到4歐元（約台幣140元），就連羅浮宮等知名博物館票價也漲，以應付奧運的龐大開支。

6、美國，洛杉磯（Los Angeles, USA）

和舊金山相同，洛杉磯是整個加州物價最貴的城市，極高的稅收、高油價、高物價、高房價問題，讓許多原本生活就不是非常富裕的人苦不堪言。

頂著好萊塢的光環，洛杉磯讓全世界充滿表演夢想的人趨之若鶩，但光鮮亮麗的背後，是許多生活上的困境和無奈，就連觀光客必點的基本漢堡套餐，平均也要15美元（約台幣450元）之多。

香港示意圖。圖／Ingimage

香港一直以來都是亞洲物價最高的城市之一，靠著金融的發達和經濟的樞紐地位，香港人的薪水雖然高，但開銷也非常高，租金、房價、物價都非常可觀。

舉例來說，在台北市區鄰近捷運附近的小坪數套房，月租約台幣1萬左右，但如果同樣的房型在香港，卻要價8000港幣（約台幣3萬2000元），顯見香港生活有多麼不容易。

紐約示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

全美國生活最貴、物價最高的城市，由紐約拿下，它成為全美生活成本最高的地區，在這座城市的生活開銷是其它美國城市平均的2倍之多。

想在紐約生活，最可怕的就是它可觀的房租費用，像是曼哈頓有許多大富豪，他們擁有豪擲房產的能力，使得房價永遠居高不下，加上土地供不應求，更讓房價水漲船高。而紐約的各項開支也非常高昂，娛樂、伙食、菸酒都比其它地方還貴。

日內瓦示意圖。圖／Ingimage

瑞士的超高物價舉世知名，在全世界物價最高的城市中，瑞士就佔了兩座，證明瑞士的生活成本有多麼可觀。

瑞士的高物價來自於它極高的稅收，並用於各項社會福利與福祉，因此，就算瑞士的基本時薪高達23瑞士法朗（約台幣825元），許多人社會底層的還是過得非常拮据。

1、新加坡（Singapore）（並列第1名）

新加坡示意圖。圖／Ingimage

新加坡是亞洲物價最高的城市，身為亞洲經濟發展非常蓬勃的國家，它的所有開銷都是非常巨大的，在許多人忙於打拚事業的同時，也讓物價不斷攀升。

新加坡物價高的原因，還有因為其世界金融中心的地位，這吸引了許多富豪移居，在這邊，房價、交通和服裝成本都遠比其它地方來得還高。

1、瑞士，蘇黎世（Zurich, Switzerland）（並列第1名）

蘇黎世示意圖。圖／Ingimage

瑞士的物價高昂舉世知名，甚至貴到讓許多遊客瞠目結舌的地步，它的物價、房租、食品與生活日用品的價格，基本上都是其它歐洲鄰國的2倍之多，而當地餐廳依等級價位不同，每人一餐大約25至150瑞士法郎（約台幣900元至5400元）不等，十分可觀。

此外，由於瑞士法郎幣值在國際上愈來愈強勢，這也是該國物價不斷攀升的關鍵。

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（本文出自2024.03.01《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）