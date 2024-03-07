遊韓必逛！BTS、張員瑛都愛穿 10大小眾品牌精選「價格親民又好看」

盤點韓星的最愛品牌！

韓國小眾品牌異軍突起，多變的風格與穿搭，引起國際潮流人士關注，許多品牌更是受到韓國藝人、網紅喜愛，帶起新一波潮流。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查網路聲量最高的韓國小眾品牌Top 10，快點筆記、收藏，到韓國的時候可不要錯過了！

image source：IG／@ mardi_mercredi_official

No.10 Matin Kim

在近年突然異軍突起的韓國小眾品牌Matin Kim ，以標誌性的小鐵牌作為代表性的標誌，設計風格以簡約舒適為主。但要提到讓Matin Kim爆紅的起因，就得歸功於少女時代太妍也多次上身在節目上背上後，就引發全球粉絲關注，讓Matin Kim聲量不斷上漲。

另外品牌也曾與CASETiFY、Asics等合作聯名，為品牌製造了另一波聲量，網友表示「整體觸摸下來的手感和材質真的很好，不會顯得很廉價」、「想要不會撞包的低調牌子就選這個，而且很有設計感，根本就是穿搭亮點」。

No.9 thisisneverthat

被稱為「韓國Supreme」的thisisneverthat在2010年正式誕生，名稱延伸自「Transformation」，設計充滿滑板、音樂、時尚等元素，演繹出90年代的街頭感，濃厚的美式風格，除了深受韓國年輕人喜愛，也逐漸走向國際。就連Converse、New Balance也曾找上thisisneverthat推出聯名款。

thisisneverthat也深受韓星喜愛，韓國大勢男團 BTS 的成員，或是朴敘俊等人都曾經上身，讓品牌的聲量不斷上漲，「真的是很濃烈的美式街頭風格」、「一開始完全不知道是韓國的品牌，是好看得美式風格」。

No.8 EMIS

「EMIS」成立於2017年，品牌名稱源自於「Every Moment Is Special」開頭縮寫，其中最為人所知的棒球帽，Logo設計相當簡約，但搭配不同的顏色與材質，變化出多變風格，讓該款帽子在韓國相當搶手，甚至在韓星IG出鏡率也極高，連Jisoo、金高銀、韓韶禧也多次上身。

EMIS近期首度來台，在台北以及台中舉辦快閃活動，吸引大批人潮前往搶購，「原本以為很貴，結果價格意外的親民，又好看！」、「版型好看，很適合大頭的人，調節扣範圍真的很大」。

No.7 DEPOUND（드파운드）

首爾誕生的韓國文創設計品牌DEPOUND，以「把感性融入日常生活」作爲主軸，希望將感性融入每個人的日常生活當中。而DEPOUND所推出的帆布袋，可以說是簡約卻不失質感，隨性又不失優雅。

而最為人所知的Nice ribbon bag，在提帶加上了蝴蝶結設計正好停留在肩上，讓整體更顯浪漫與優雅，「很簡單的設計，卻很好看」、「雖然只是帆布袋的設計，但整體搭配起來卻舒服很有質感，整體給人一種慵懶的氛圍感」。

No.6 Rockfish Weatherwear

Rockfish Weatherwear為源自於英國品牌Rockfish韓國支線，不僅結合韓風元素再加上充滿英倫風的高顏值外型以及實用的機能性，再加上平易近人的價格，讓Rockfish Weatherwear成為韓妞人腳一雙的時尚單品。

其中，大家最推薦的就是Rockfish Weatherwear的雨靴，「穿起來實穿又時髦，重點是顏色都超可愛」、「畢竟是很重視防水機能性得品牌，所以機能性真的沒話說，雨靴可以說是這個品牌必買的鞋款」、「除了必買的雨靴之外，毛毛的穆勒鞋也真的很好看」。

No.5 KIRSH

說到以「研究與創造力」為座右銘的韓國少女服飾品牌KIRSH，就不能不提到其最有標誌性的櫻桃圖案，活潑的配色和圖案，加上帶有一點學院風格，深受許多女孩們喜愛，也成為許多明星的愛穿的品牌之一。

而KIRSH也找來LE SSERAFIM年僅17歲的「忙內」洪恩採擔任代言人，與品牌的高契合度，也讓網友大讚「完全展現出這個年紀才有的青春感」、「恩採真的好適合這個品牌，溢出螢幕的青春感」、「真的好可愛，讓人看了好想買，滿滿少女感」。





No.4 MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD（MFG）

MFG由兩位法國設計師MARITHÉ BACHEELLERIE和FRANCHIS GIRBAUD共同創立，並在2018年時進軍韓國，設計風格結合了法國的隨性加上韓國的簡約高冷，被不少人稱為是韓法混血品牌，MFG也相中主演《異能》的人氣演員高允貞擔任代言人，讓品牌更受到大家喜愛。

而除了大家熟知的T-shirt 之外，其實MFG是由牛仔褲起家，因此不少人也相當推薦牛仔系列，「牛仔褲真的很好穿，版型也很好，不愧是牛仔褲起家」、「牛仔褲和牛仔裙都很好看」。

No.3 Carlyn

2023年爆紅的雲朵包，在街頭上出現的機率相當高，除了大家熟知的COS有推出雲朵包之外，韓國小眾品牌Carlyn也有推出，不僅價格更加親民，款式也更加多元化。除了雲朵包，還有多種不同風格的包款，設計簡約耐看，受到不少韓國女孩們的喜愛。

Carlyn的包款也經常出現在韓劇中，像是《夫婦的世界》、《又是吳海英》、《她很漂亮》、《先熱情地打掃吧》都能看到其蹤影，「雖然價格不高，但質感和設計真的完全不輸給精品」、「背起來有一種高級又時髦的感覺」。

No.2 LMC (Lost Management Cities)

2015年創立的LMC為服裝品牌LIFUL旗下的副牌，但相較於LIFUL，LMC的風格更為年輕、街頭化，主要以男裝、中性為主，以前衛的設計和新穎的設計，融入街頭、滑板等元素，吸引不少喜愛街頭風格的年輕消費者喜愛。

LMC也積極與各大品牌，像是洛杉磯潮牌PLEASURES、運動品牌NIKE等推出聯名，逐漸打開國際知名度，「韓國的穿搭網紅幾乎都會穿，真的是很有街頭感」、「設計得很年輕，用色大膽，不會顯得很土或是老氣」。

No.1 Mardi Mercredi

Mardi Mercredi在法文中是星期二及星期三的意思，寓意著輕鬆愜意的法式日常，將法式慵懶的風格在日常中展現，品牌也憑著小雛菊的設計，紅遍全韓國，還找來韓國人氣演員金高銀代言，完美詮釋慵懶又不隨便的隨性。

除了代言人金高銀之外，IU、IVE 的張員瑛、Tiffany 也都在私服上穿上Mardi Mercredi，在時尚圈掀起話題，「搭配起來真的好看又百搭，舒適感也很高」、「顏色的色彩度超好，尤其是刺繡款質感整個超好」、「雖然設計很簡單，但Logo超可愛又很有標誌性，隨便配個牛仔褲就很好看」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年02月27日至2024年02月26日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『韓國小眾品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統