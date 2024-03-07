鹹的菠蘿麵包！東京店家推出「醬油款」 日媒試吃驚艷：像仙貝

菠蘿麵包是相當常見，頗受大眾喜愛的基本款麵包。一般對菠蘿麵包的印象，味道上都是屬於甜味的為主。但日本有一家麵包店，竟然推出了「醬油」口味的菠蘿麵包，除了新奇之外，據說味道也相當令人驚艷。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，位於日本東京的「八王子菠蘿麵包（八王子メロンパン） 八王子南口店」，推出了一款「美味醬油菠蘿麵包（ぶちうま醤油メロンパン）」，讓人十分好奇，究竟一般吃甜的菠蘿麵包，和醬油的味道搭配是否合適。

媒體記者實際走訪店家嘗試，發現這款醬油菠蘿麵包，外觀上帶有褐色，並且散發著強烈的醬油香氣。這讓人吃的時候，更懷疑這樣的麵包味道有沒有問題。然而，當記者下定決心咬一口時，卻驚覺這款與醬油合體的菠蘿麵包，意外地相當美味。

記者分析，醬油本身帶有一點甜味和鹹味，和酥脆的表層及柔軟的麵包相當搭。吃起來有點像是仙貝，能夠體驗到醬油的風味。而店家使用的醬油，則是挑選山口縣的產品。店長吉永友香表示，當初她在山口縣品嚐生魚片時，被當地醬油的美味所感動，因而有了開發這款菠蘿麵包的想法。

於是她在2022年底開始嘗試，最終在2023年3月1日，正式販售這款醬油菠蘿麵包。一開始雖然被客人敬而遠之，但是後來口碑傳開後，瞬間成為了店內的人氣商品，且有不少是嚐過再回頭的客人，可見得味道相當受到肯定。目前這款菠蘿麵包，在該行號的「八王子南口店」及「八王子北口店」兩家分店均有販售。