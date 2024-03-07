快訊

虱目魚比星巴克好賺？永和地標「三角窗店王」新租客引熱議

台股上漲194點收19,693點 台積電大漲25元站上760元

政院拍板！違停、臨停等十種交通微罪 不記點不得檢舉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鹹的菠蘿麵包！東京店家推出「醬油款」 日媒試吃驚艷：像仙貝

聯合新聞網／ 綜合報導
東京一家麵包店推出「醬油菠蘿麵包」，日媒記者實地採訪發現味道令人驚艷。圖擷自八王子菠蘿麵包IG
東京一家麵包店推出「醬油菠蘿麵包」，日媒記者實地採訪發現味道令人驚艷。圖擷自八王子菠蘿麵包IG

菠蘿麵包是相當常見，頗受大眾喜愛的基本款麵包。一般對菠蘿麵包的印象，味道上都是屬於甜味的為主。但日本有一家麵包店，竟然推出了「醬油」口味的菠蘿麵包，除了新奇之外，據說味道也相當令人驚艷。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，位於日本東京的「八王子菠蘿麵包（八王子メロンパン） 八王子南口店」，推出了一款「美味醬油菠蘿麵包（ぶちうま醤油メロンパン）」，讓人十分好奇，究竟一般吃甜的菠蘿麵包，和醬油的味道搭配是否合適。

媒體記者實際走訪店家嘗試，發現這款醬油菠蘿麵包，外觀上帶有褐色，並且散發著強烈的醬油香氣。這讓人吃的時候，更懷疑這樣的麵包味道有沒有問題。然而，當記者下定決心咬一口時，卻驚覺這款與醬油合體的菠蘿麵包，意外地相當美味。

記者分析，醬油本身帶有一點甜味和鹹味，和酥脆的表層及柔軟的麵包相當搭。吃起來有點像是仙貝，能夠體驗到醬油的風味。而店家使用的醬油，則是挑選山口縣的產品。店長吉永友香表示，當初她在山口縣品嚐生魚片時，被當地醬油的美味所感動，因而有了開發這款菠蘿麵包的想法。

於是她在2022年底開始嘗試，最終在2023年3月1日，正式販售這款醬油菠蘿麵包。一開始雖然被客人敬而遠之，但是後來口碑傳開後，瞬間成為了店內的人氣商品，且有不少是嚐過再回頭的客人，可見得味道相當受到肯定。目前這款菠蘿麵包，在該行號的「八王子南口店」及「八王子北口店」兩家分店均有販售。

日本 麵包

延伸閱讀

日麥當勞「星之卡比」玩偶開店就搶光！大量黃牛轉賣「比餐點還貴」

紅到日本！他開箱「狗狗」冰棒太逼真 日網暴動：想去台灣買

AI點得到！日本UberEats引進機器人送餐 雨天沒外送員也不怕

音樂大學公演照正裝亮相…就他最普通！網笑：像太鼓達人玩家

相關新聞

鹹的菠蘿麵包！東京店家推出「醬油款」 日媒試吃驚艷：像仙貝

菠蘿麵包是相當常見，頗受大眾喜愛的基本款麵包。一般對菠蘿麵包的印象，味道上都是屬於甜味的為主。但日本有一家麵包店，竟然推出了「醬油」口味的菠蘿麵包，除了新奇之外，據說味道也相當令人驚艷。

2月全球海溫破21度創新高！南半球珊瑚恐迎史上最嚴重大規模白化

路透報導，歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）7...

過半學生作業交「同個錯誤答案」 師一查竟是Google搜尋AI出錯

AI在近幾年來如火如荼的發展，如Google部分搜尋引擎，也都導入AI系統。當用戶有問題想要查詢的時候，除了出現相關的網站之外，搜尋引擎本身也會提供AI判定的回答。然而AI並非完美，有時也可能做出錯誤的答案，因此在參考的時候，也必須謹慎應對。近來在日本，就發生了一起值得警惕的案例。

知名連鎖店出現大量蛞蝓？大阪王將前店員惡意造謠害分店關門

日本這幾年不斷在社群網站上，爆出有顧客或從業人員刻意惡搞食物，造成其他客人產生衛生上的疑慮。過去在仙台市的一家大阪王將，也曾經爆發過類似的爭議，然而經過調查，卻發現事情其實遭到捏造，讓店家蒙受冤情。

AI點得到！日本UberEats引進機器人送餐 雨天沒外送員也不怕

隨著現代化的發展，許多產業都面臨人手不足、缺工的困境。為了應對這樣的狀況，現在也出現一些AI機器人可以分攤工作，用來解決人力問題。最近在日本，就出現能夠外送餐點的AI機器人，來舒緩人手不足的狀況。

寧可入監，不要入伍？以色列極端猶太教徒的不當兵爭議

以色列3月初發生多起極端正統猶太教徒抗議徵兵的示威事件，軍警驅離時爆發肢體衝突。加薩戰事將屆滿5個月，以色列兵力吃緊下宣布延長服役時間，引起社會不滿心態，極端正統猶太教徒免役的特權也再度成為爭論熱點；該社群如今已占全國人口13%，除了免役特權之外，不工作、不節育等生活方式導致貧窮情況愈發嚴重，也被世俗派批為寄生蟲；總理納坦雅胡已宣布將開始對其社群徵兵，但納坦雅胡執政聯盟仰賴小黨支持，如今若在徵兵議題談不攏，很可能引發解散危機，為國內動盪更添一記重擊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。