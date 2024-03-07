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知名連鎖店出現大量蛞蝓？大阪王將前店員惡意造謠害分店關門

聯合新聞網／ 綜合報導
日本仙台一間大阪王將曾傳出店內有大量蛞蝓，但被發現是前員工散佈謠言。圖擷自tbc東北放送YouTube影片
日本仙台一間大阪王將曾傳出店內有大量蛞蝓，但被發現是前員工散佈謠言。圖擷自tbc東北放送YouTube影片

日本這幾年不斷在社群網站上，爆出有顧客或從業人員刻意惡搞食物，造成其他客人產生衛生上的疑慮。過去在仙台市的一家大阪王將，也曾經爆發過類似的爭議，然而經過調查，卻發現事情其實遭到捏造，讓店家蒙受冤情。

根據日本媒體「朝日新聞」報導，這起事件發生在位於仙台市的「大阪王將仙台中田店」。現年25歲的前店員圓谷晴臣，曾在2022年7月24日，於twitter（現在的「X」）上，佯稱店家出現大量蛞蝓，造成店家被迫暫時停業。

然而檢方調查，發現店家出現蛞蝓並混入食物一事，完全是子虛烏有。當時消息傳開後，仙台市保健所介入調查，發現雖然廚房有一些清潔不確實的地方，但完全沒有社群網站聲稱的蛞蝓或任何昆蟲的問題。然而，大阪王將官方還是在8月時，和店家解除了加盟關係，該店目前已經永久停業。

而圓谷之所以會散播假訊息，是因為對店家的待遇有所不滿。因此他被以「業務妨害」的罪名移送法辦，本人也已經認罪。律師認為這是非常惡意的謠言，並且造成相當大的損失，將會徹底追究責任。

假訊息 大阪 日本

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