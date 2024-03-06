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對抗網路成癮！日藝人挑戰100小時不用手機 意外發現「風景不同了」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本諧星yasu子，日前在節目中挑戰100小時沒有手機的生活。圖擷自yasu子個人X
日本諧星yasu子，日前在節目中挑戰100小時沒有手機的生活。圖擷自yasu子個人X

現代手機十分方便，不管是工作聯絡傳訊息，還是想要放鬆打打遊戲，追個劇，都能透過手機滿足。然而與此同時，也造成有些人過度依賴手機，動不動就要拿手機出來滑，產生「手機成癮」的現象。近來日本節目，就實測手機成癮與否，在生活上會帶來什麼差別。

根據日本媒體「BookBang」報導，日本電視台的社會實驗性節目「日後驚覺的真相（暫譯，原文『マル日後にわかるホント』）」，上個月22日以手機成癮為主題，邀請諧星「yasu子（安井香音）」擔任實驗對象。yasu子過去一天要使用10小時的手機，並且對「X」上面的每則回應都按讚，是相當重度的手機成癮者。

於是，節目邀請yasu子挑戰過著「100小時不用手機」的生活。雖然yasu子在過程中，一度有大叫「讓我用手機！」的戒斷症狀，但因為沒了手機，yasu子開始會注意到平常忽視的風景，吃東西也變得更用心體會。最後，儘管後來還是喜歡常用手機，但透過這樣的實驗，讓她體會到和手機保持距離的重要性。

瑞典精神科醫師漢森（Anders Hansen）曾經撰文，指出最近20年來，失眠的10多歲青少年狂增十倍，而主要原因就在於社群網路和手機的發展。許多人常常透過社群網路，急著想維繫人際關係，但是又因為看到他人好的一面，對自己容易產生不滿、不安，造成內心巨大壓力。

報導指出，腦中有所謂「血清素」這項物質，會影響生物的自信心。如果血清素太高，容易讓生物得意忘形；但如果太低，則會變得膽怯怕生。而許多人產生人際上的焦慮，不停使用社群網站，就會造成血清素下降，影響到人的精神層面。

日本 網路成癮

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