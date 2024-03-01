實現邊玩邊工作！日本將開放數位游牧簽證 申請條件一次看

邊玩日本還能邊工作？你沒看錯！日本即將在3月底實施「數位游牧簽證計畫」，將開放49個國家申請，其中也包括台灣。究竟，數位游牧是什麼？申請條件為何？《遠見》帶您一次看。

「數位游牧」這個概念，最早由日本半導體專家牧本次雄於1997年首度提出，意思是可同時兼顧旅遊和工作。這是因為他們的工作，只需要藉由電腦和網路就能完成，意味著全世界都可以是辦公室。

市調公司Qualtrics的報告也指出，將近八成的求職者，會考量職缺是否可以遠距工作，顯示數位游牧的趨勢正席捲全世界。

各國為迎接數位游牧民族，也紛紛加強軟硬設施，包括舒適的聯合辦公空間、觀光旅遊諮詢，以及專為數位游牧民族打造的求職網站。

根據《彭博》報導，2023年最受歡迎的全職遠距工作地點換了一座城市：日本東京取代葡萄牙里斯本，成為數位游牧民族數量成長最多的城市。

數位游牧的興起，跟千禧族群重視「體驗」勝過「財產」的趨勢有關。研究指出，超過四分之三的千禧族群，更想將辛苦賺來的錢，花在激動人心的體驗或活動上，而非購買產品。

想去日本數位游牧嗎？先檢查你的口袋夠不夠深！

不過，有志前往國外數位游牧的民眾，可能要先檢查一下自己的荷包；尤其是日本，申請門檻並不低廉。

《日本時報》報導，日本將在3月底實施數位游牧簽證計畫，一旦獲得簽證，可以在日本各地合法生活和遠端工作長達六個月，配偶和孩子也可留在日本。

不過，申請人必須提出每年至少1000萬日圓（約新台幣209萬元）的收入證明，還需要具備私人健康保險。另外，簽證不能立即續簽，需在離開日本六個月後才能重新申請。

「說實話，亞洲各國似乎沒有推出『條件簡單』的數位游牧簽證條件，」數位游牧網站「游牧大使館」的負責人洛夫勒（Brittany Loeffler）向《BBC》指出：「與歐洲的數位游牧簽證相比，亞洲國家要求更高的薪水條件，或是對遠距工作的性質要求更嚴格。」

《BBC》報導提到，除了日本，泰國對數位游牧者的條件也很嚴格，申請者需提出每年至少八萬美元（約新台幣252萬元）的最低收入證明，還要有100萬美元（約新台幣3160萬元）的資產證明。

相對的，歐洲國家的條件就相對寬鬆許多，收入證明多半要求在2000到3000歐元之間（約新台幣6.8萬到10.2萬元），芬蘭更只需要1200歐元（約新台幣4.1萬元）的收入證明就能申請。

在日本，數位遊牧申請人必須提出每年至少1000萬日圓（約新台幣209萬元）的收入證明，歐洲各地相對就較為寬鬆。(路透)

數位游牧潛力無限，日本政府：期望為社會注入創新和活力

《澳洲廣播公司》分析，日本社會對移民的態度保守，數位游牧的成效還有待觀察。

日本政府也期望，數位游牧風潮可以促進國內數位轉型，為社會帶來創新與活力。

然而，數位游牧可能也會為當地帶來社會問題。

《BBC》指出，當地房東意識到數位游牧者每個月可支付較高的租金時，便提高價格，造成房地產價格飆升，使得本地人在租房或買房上變得更加困難。

即使是現在，日本數位游牧簽證根本還沒實施，東京房價就已經因為日圓貶值，投資客湧入的關係，而飆升不少了。

因此，東京能不能維持住數位游牧者數量成長最多城市的美名，就要看日本政府的智慧了。

（本文出自2024.02.28《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）