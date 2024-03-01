日女參議員偷情老外音樂人開房過夜 同套服裝赴國會開會昏昏欲睡

現年57歲的自民黨籍岩手縣國會參議員廣瀨惠，去(2023)年10月底，被日媒拍到與加拿大籍知名薩克斯風手安迪沃爾夫在東京新宿歌舞伎町開房過夜，兩人直至隔日清晨7點多才離開旅館，廣瀨惠直接穿著前晚約會的服裝赴國會開會。

日本八卦雜誌《週刊新潮》昨(29)日新出刊的內容中，揭露國會參議員廣瀨惠提著紅色名牌包、開著紅色賓士前往東京青山接薩克斯風手沃爾夫上車，隨後兩人在澀谷的餐廳用晚餐，廣瀨惠疑似深情款款地看著沃爾夫，並握著對方的手，兩人在用完餐後直到前往日本知名聲色場所林立之處、東京新宿歌舞伎町的旅館過夜，在隔日上午7點多離開時，廣瀨惠還被發現穿著前一晚相同的套裝，直接前往國會，在開會期間還被拍到明顯睡眠不足、昏昏欲睡的模樣。

然而，週刊又拍到廣瀨惠與沃爾夫在2月12日、西洋情人節前夕仍有持續接送及見面情形，顯見婚外情已持續了一段時間。週刊稱，該起婚外情的男主角安迪沃爾夫，早在1992年即定居東京。

廣瀨惠從家庭主婦轉戰政壇，一直是日本政界中的話題人物，與任職律師的先生是高中同學，廣瀨惠在婚後第5年也通過司法考試，當上律師，2022年首度參選參議員即勝選，但在2023年7月卻因與同黨女議員赴法國巴黎考察，卻大啖全套法式大餐，並在艾菲爾鐵塔前擺拍，令其聲望下跌，日本民眾質疑廣瀨惠一行人拿著公費出國考察卻行觀光之實。

廣瀨惠對婚外情事件也已回應並道歉，她原本還堅稱兩人僅是朋友關係，後因為看到夜宿照片，才坦承自己外遇。

廣瀨惠昨天也在個人的官網滅火，並向選民道歉。她表示：「首先，對我的不道德行為給許多人帶來的不便和擔憂，深表歉意。對於破壞岩手縣民眾對我的信任，及背叛家人的信任，並給他們帶來痛苦而造成的不便，表示誠摯的歉意。我也很抱歉，我的輕率行為讓各位感到不舒服和不信任。今後，我會繼續更努力地珍惜家人，重新贏得所有支持我的人的信任，懇請大家繼續指導和支持，再次致上深切的歉意。」