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小孩陷「肥胖危機」怎麼救？羞辱方式刺激恐釀反效果 家長溝通需技巧

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
專家認為，除了應保持「共同決策」的態度與孩子討論減肥問題之外，家長千萬不應該將食物作為獎勵小孩的方式。（示意圖。Photo by andrew_mc_d on Flickr under C.C. License）
專家認為，除了應保持「共同決策」的態度與孩子討論減肥問題之外，家長千萬不應該將食物作為獎勵小孩的方式。（示意圖。Photo by andrew_mc_d on Flickr under C.C. License）

兒童肥胖問題愈來愈嚴重，但父母以羞辱方式刺激減肥，卻可能造成反效果！世界衛生組織資料指出，2022年有將近4億名青少年或兒童有肥胖問題。專家認為，除了應保持「共同決策」的態度與孩子討論減肥問題之外，家長千萬不應該將食物作為獎勵小孩的方式。

含糖飲料應課稅

世界衛生組織》報導，2022年全球有超過10億人有肥胖問題，其中包括3.4億名青少年與4千萬名兒童，預計到了2025年約1.67億人將因為超重出現健康問題。

面對全球肥胖危機，世界衛生組織呼籲，各國應該減少向兒童推銷高糖、高鹽與高脂肪的飲食，對含糖飲料課稅，加上提供更多可近性高的健康食品，創造更多能運動的公共空間。

不應用食物作獎勵

CNN》報導，尤其在美國，兒童肥胖的問題更加嚴重，目前2到19歲的民眾當中，有超過2成都已經被視為「肥胖」。醫師表示，兒童肥胖的定義是根據身體指數（BMI）計算，一旦超過同年齡層95百分位值時，就定義為「肥胖」。

兒科醫師發現，在兒童階段就出現肥胖問題的民眾，到了成年時候也有高機率出現體重問題，增加糖尿病、高血壓、脂肪肝等疾病的風險，還可能出現關節疼痛、睡眠呼吸中止症等狀況。

然而，父母如果用羞辱或責罵的方式，與孩子談論肥胖問題，恐怕減重不成，還會造成反效果。美國癌症中心兒科內分泌學者亞諾夫斯基就建議，父母不應擺出高高在上的態度，更應保持著「共同決策」的態度與孩子溝通，更強調「不應該用食物來鼓勵孩子」。

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