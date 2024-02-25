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最心碎情人節！小一女想送心儀男生巧克力 情敵被託幫忙「邊做邊哭」15萬人按讚

香港01／ 撰文／桃樂斯
日本有人父發文呻苦，事關就讀小學的女兒於情人節前夕，居然請他教導做巧克力，因為她打算送給喜歡的男生。情境示意圖。圖／Ingimage
日本有人父發文呻苦，事關就讀小學的女兒於情人節前夕，居然請他教導做巧克力，因為她打算送給喜歡的男生。情境示意圖。圖／Ingimage

常說女兒是爸爸上輩子的情人，所以很多女生都被父親捧為掌上明珠，日本有人父發文呻苦，事關就讀小學的女兒於情人節前夕，居然請他教導做巧克力，因為她打算送給喜歡的男生。聽到女兒要求雖然心碎，但未敢推辭下，唯有苦言「邊哭邊做」。有網友安慰樓主，「會不會完成後女兒說：『是（給）爸爸的』？」、「充滿愛意的巧克力製作，會成為美好回憶」；有人則調侃「是不是體會到外公的感受了」、「這麼甜的巧克力，加一點辣椒也是合情合理的吧」。

該父親在X（前稱Twitter）「kepo_05110201」帳號發帖，指和妻子育有1子1女，而正就讀小學一年級的女兒於情人節前夕告訴他：「爸爸！我想送巧克力給我喜歡的男生」，並拜託他幫忙指導。樓主對女兒請求不敢推辭，只好帶着心碎之情做巧克力，事後苦言「邊做邊哭」。

圖片所示，桌上擺放許多烘焙工具，還不少用作裝飾的巧克力碎粒；而女兒正將尚未凝固的巧克力倒進紙模具，身旁樓主則默默拿起手機，記錄和女兒一起做手工巧克力送給「情敵」一幕。

有網友就安慰樓主，「會不會完成後女兒說：『是（給）爸爸的』？」、「充滿愛意的巧克力製作，會成為美好的回憶」、「希望那個小男孩也能坦率的接受女兒的心意」，又指雖然現時覺得悲傷，不過「好戲在後頭」，「女兒長大結婚的時候更可怕」。

有人就笑稱樓主肯定很失落，「小學一年級就給喜歡的男孩子做巧克力？爸爸心情一定很不平靜」、「這是對父親的考驗」、「爸爸能教真厲害！」、「因為是女兒的請求，所以不能隨便」、「是不是體會到外公的感受了」、「這麼甜的巧克力，加一點辣椒也是合情合理的吧」。

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文章授權轉載自《香港01》

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