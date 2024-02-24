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全球首次 美民間飛行器成功登月

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導
美國民間公司「直覺機器」月球登陸器「奧德修斯號」廿二日成功登陸月球南極附近。（路透）
美國民間公司「直覺機器」月球登陸器「奧德修斯號」廿二日成功登陸月球南極附近。（路透）

美國德州民間公司「直覺機器」（ＩＭ）打造的月球登陸器「奧德修斯號」美東時間廿二日晚間約六點廿三分（台灣時間廿三日上午約七點廿三分）成功登陸月球南極附近，繼一九七二年阿波羅十七號後，美國首次登月。ＩＭ也成為全球首家成功登月的民間企業。

雖因通訊問題而一度未能和奧德修斯號取得聯繫，但ＩＭ任務主管克雷恩說，「我們無疑可以確認設備已在月球表面，正傳送訊號」。該太陽能登月器從月球軌道下降，並自行導向月面，尋覓月球南極附近的懸崖及隕石坑較平坦處。

奧德修斯號外形為六邊形柱體，有六條著陸腳、高四二○公分、大小約一輛高爾夫球車，由碳纖維與鈦合金製造。ＩＭ執行長阿特姆斯說，「歡迎到月球！」它預定運作一周，替美國太空總署（ＮＡＳＡ）做實驗和蒐集月球環境資料。

美國億萬富豪馬斯克創辦的SpaceX獵鷹九號火箭，十五日搭載奧德修斯號發射升空。據法新社報導，該登月器著陸，將有助美國太空人最快二○二六年重返月球的「阿提米絲」計畫。

ＮＡＳＡ為這次任務付ＩＭ一點一八億美元（約台幣卅七點六億元），用於建造與發射登月器的月球商業載運服務（ＣＬＰＳ）計畫，將立體攝影機等六具儀器運到月球。

南極 太空人 美國

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