頂大畢業淪底層？高材生揭科技業血淚真相 「1理由」慘遭歧視

有些人因為「學歷至上」的迷思，自豪於自身的高學歷，甚至看不起周遭的人，就算同為頂尖名校出身，仍免不了互相比較。日本就有一名27歲上班族佐佐木龍一（化名），從知名大學畢業後，隨即進入某科技公司的銷售部門就職，卻遭到來自其他部門高學歷工程師的輕視，更以「低階」或「底層」等詞嘲弄他，讓佐佐木苦不堪言。

根據日媒「日刊SPA！」報導，佐佐木龍一畢業於日本頂尖大學，任職於人人稱羨的科技產業，但他工作的銷售部門，吸引的多是有膽量及能力的人才，每位職員都由不同學校畢業，較不注重學歷。另一方面，在其他部門的工程師等職位，出身於東京大學、京都大學、一橋大學的高學歷員工比比皆是，因此在跨部門會議時，銷售部經常會在「學歷迷思」下受到打壓，就算提出意見或疑問，也會被嘲弄「反正低階大學畢業的人就是聽不懂」。

儘管佐佐木也是頂大畢業生，卻在封閉的公司氛圍中，同樣被視為「低學歷銷售部」中的一員而遭輕蔑，讓他直呼「這是我從未感受過的壓力」。佐佐木表示，自己是在接受嚴格培訓後入職的，工作表現非常好，在多項專案中都取得很好的成績，但對於公司內部的歧視狀況也只能「敢怒不敢言」，這種壓力一度讓他感到窒息。

隨著「學歷迷思」的情況越來越過分，這些言語羞辱最終傳進新任銷售部經理耳裡，其中一名資訊工程師被殺雞儆猴地降職至分公司，此後明面上談及學歷的員工也大幅減少。對此，佐佐木指出，強調學歷的員工有一個共同點，就是在某方面都對公司不滿意，像是「我畢業於頂尖大學，但我只能在某個職位上工作」，他認為，這或許也可以說明，為何有些人會試圖透過貶抑他人，來提高自身的學歷價值。