印度男邀政敵Facebook直播「大和解」突連開5槍殺對方後自轟亡
印度41歲政治人物戈薩爾卡（Abhishek Ghosalkar，暫譯）2月8日接受47歲政敵諾羅尼亞（Mauris Noronha）邀請，到他的辦公室一同舉行Facebook直播，宣布二人「和解」。直播本來氣氛融洽，但之後諾羅尼亞突連開5槍殺死對方，再自轟身亡。
《印度斯坦時報》（Hindustan Times）10日引述當地警方稱，諾羅尼亞8日致電邀約戈薩爾卡到自己同位於孟買郊區的辦公室，直播宣布言歸於好、願一同努力。直播期間，諾羅尼亞突然找出保鑣的手槍，向戈薩爾卡連開5槍，令他肩、腹中彈，當場身亡。
諾羅尼亞當時眼望對方3至4秒，隨後舉槍自殺，但手槍未能開火。他之後走到樓上，在廿多秒內自戕。
諾羅尼亞妻子向警方供稱，諾羅尼亞懷疑是戈薩爾卡害自己捲入一宗強姦案，令他在囚5個多月，因而懷恨在心。警方指，諾羅尼亞出獄後多次聲稱不會饒恕戈薩爾卡，又指會先向戈薩爾卡釋出善意，贏取信任。
警方就此案成立兩個專案調查小組，並在9日拘捕兇器持有者、諾羅尼亞的保鑣。諾羅尼亞妻子供稱，諾羅尼亞僱用該名保鑣時，曾說希望他下班後把手槍留在辦公室。
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文章授權轉載自《香港01》
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