「奉子成婚」後發現丈夫不愛她還外遇 人妻找上老同學超黏人甩不掉

有時發生外遇的人，或許會在既有伴侶與外遇對象之間產生猶豫，但最後依然可能為了現實或孩子，選擇本來的家庭。然而一旦發生的孽緣，卻沒有那麼輕易能夠斬斷，就算做出了選擇，還是可能會被另一方死纏爛打。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名由紀的39歲女性，過去在26歲時，和30歲的丈夫奉子成婚。雖然婚姻生活不至於有什麼大問題，但她很明確地感受到，丈夫並不是那麼愛她，只是因為小孩的關係不得不結婚。

一晃眼過去，女兒也到了上小學的年紀。就在照顧孩子的負擔減輕之後，丈夫晚歸的次數明顯增加，有時身上還很明顯有香水的味道。儘管知道丈夫八成有外遇，但為了孩子著想，由紀只好先忍氣吞聲。

這時，由紀偶然遇到高中時的一位男同學。兩人用餐聊過之後，又繼續相約下一攤，最後發展成為另一個外遇關係。對方其實也是有妻子的人，但在外遇過程中卻非常黏人，也不管由紀仍然苦惱於家中的事情，直接向她求婚。

然而由紀在深思之下，覺得還是不能拋棄小孩。沒想到男方不死心，仍一直想辦法要約她出來。甚至有時聯絡，還直接說「我就在妳家附近了」。這讓由紀感到相當惶恐，只好明確地要求分手，並且封鎖對方的通訊。最後她聽說對方調職到其他地方，才總算鬆一口氣。