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母怨子「搭話都不理」決定財產留給女兒 遺書卻突然不翼而飛

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本女性和兒子感情不睦，想把財產留給女兒，但遺書卻突然消失。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本女性和兒子感情不睦，想把財產留給女兒，但遺書卻突然消失。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

談到遺產分配，總是容易挑起家族間的敏感神經。這時如果有遺書在，那麼對於遺產該怎麼處理，就有了明確的指示。然而，遺書卻不是只要有立就好，若是能第三者認證、備份等等的程序，那麼就算遺失了，也能夠保障效力。

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，一位化名佐藤的60多歲女性，當初父親過世時，選擇將不動產讓她哥哥繼承，存款則遺留給母親，自己只分到一點零頭而已。繼承老家的哥哥，就和妻子一同與母親住在老家。

但是雖然同居，哥哥和母親的感情卻並不好。往往母親想要搭話時，哥哥常常都不願理會，平常吃飯時也都分開來用餐。這讓佐藤的母親下定決心，要將自己的財產全都讓女兒繼承，並且立下遺書作證。

然而有一天，母親卻通知佐藤，說保管貴重物品的櫃子，鎖剛好莫名其妙地壞掉，裡頭的遺書也不翼而飛。儘管佐藤立刻懷疑是哥哥或大嫂的作為，但是沒有證據。

所幸母親儘管高齡90，但身體還很硬朗，也沒有失智的狀況，因此佐藤便在專家建議下，到公家單位製作公正遺言，且依據日本的法規，讓公所保有遺言的電子版備份。如此一來，就不用擔心未來遺言分配時，出現爭議的狀況。

老家 財產 遺產

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