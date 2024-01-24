快訊

寒流奪命已53人猝死 內政部提醒保命2件事：賴床是必要的

2024必去景點第三名是它！這個日本小城有什麼魅力？

遠見／ 文‧邱祐慶
山口縣香山公園內的「瑠璃光寺五重塔」，是日本三大名塔之一。wikimedia commons by Maria-Yamaguchi
山口縣香山公園內的「瑠璃光寺五重塔」，是日本三大名塔之一。wikimedia commons by Maria-Yamaguchi

民眾想到日本旅遊時，通常會首選東京、大阪和京都等大城市，但《紐約時報》評比2024年必去的52個景點中，日本山口縣名列第3名，僅次於北美觀看日全食的地區和法國巴黎。究竟，這座小城有什麼特別的魅力？

「全世界終於開始看到山口縣的魅力了，我很驚訝、也很高興山口縣可以被列入榜單中，」山口縣知事村岡嗣政向《朝日新聞》表示。

根據《紐約時報》報導，19萬人口的山口縣山口市被稱為「西之京都」，鎮上洞春寺的陶藝作坊，提供如陶窯等各式各樣的體驗，還有許多古色古香的咖啡廳、茶館和寺廟，天氣寒冷的話，還有縣內的湯田溫泉可以泡。

《紐約時報》也特別盛讚山口市地標，同時也是日本三大名塔之一的「瑠璃光寺五重塔」簡直「令人驚嘆」！不過，五重塔目前正在進行大整修，想參觀要等到2026年3月以後。

《朝日新聞》報導提到，有一對從東京來的60多歲夫婦表示，得知這座寶塔正在整修，所以看不到任何寶塔後，感到「失望」。

53歲的寺廟住持渡邊白士表示，為了屋頂的堅固，他希望施工可以「妥善進行，不要急就章」。

擁有「西之京都」美名，當地盼能吸引更多遊客

7月舉辦的山口祇園祭，有近600年的歷史，即是參考京都的祇園祭。取自山口縣觀光網站yamaguchi-tourism.jp
7月舉辦的山口祇園祭，有近600年的歷史，即是參考京都的祇園祭。取自山口縣觀光網站yamaguchi-tourism.jp

《紐約時報》報導提到，山口縣不像京都那樣擁擠，卻能擁有像京都一樣的文化體驗，如即將在7月舉辦的山口祇園祭，有近600年的歷史，其實就是參考京都的祇園祭。

其實，《紐約時報》去年也曾將日本岩手縣盛岡市列入年度必去的景點中，後來成功吸引大批國外觀光客，可見榜單宣傳效果的強大。

山口市遊客服務中心則表示，將計畫「全面宣傳瑠璃光寺的整個地區」。

一位當地官員指出：「我們剛度過COVID-19疫情，並開始努力吸引更多海外遊客，我們希望能藉由報導來加大宣傳效果。」

山口縣居民也向《NHK》表達他們對未來觀光的期待。

一位70多歲的男子表示，他感到相當自豪，希望這座城市能重新喚起活力。

一位20多歲的女士表示，她很高興山口縣能被世界看到，因為很多人都說這座城市很無聊，但縣內其實有豐富旅遊景點。

日本曾在2022年舉辦各都道府縣魅力投票，當時山口縣只拿到第42名，在日本「中國地區」（鳥取縣、島根縣、岡山縣、廣島縣、山口縣）中排行墊底，顯示不太受到日本國內青睞，但《紐約時報》的榜單公布後，或許能帶來一絲轉機。

不想出國玩時人擠人嗎？不妨考慮山口縣，來一趟豐富的文化之旅吧！

延伸閱讀

（本文出自2024.01.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

日本 榜單 景點 出國旅遊

延伸閱讀

東京迪士尼爆買影片瘋傳！陸客硬擠狂搶「1限量品」 日網嚇傻︰太恐怖

女客怒批在日本高級壽司店「差點被打」 網追真相反揪出她一行為失禮在先

日系車為什麼可以打進全球市場? 看這份性價比榜單你就知道了

黃金周東京旅遊恐敗興？ 過來人曝「像過年的台北」

相關新聞

2024必去景點第三名是它！這個日本小城有什麼魅力？

民眾想到日本旅遊時，通常會首選東京、大阪和京都等大城市，但《紐約時報》評比2024年必去的52個景點中，日本山口縣名列第3名，僅次於北美觀看日全食的地區和法國巴黎。究竟，這座小城有什麼特別的魅力？

在倫敦車站被陸客槓上 英國鋼琴家開噴：一幫中國人跟我說不能做什麼

英國鋼琴演奏家卡瓦納（Brendan Kavanagh）日前在一處車站直播，卻遇到了幾名拿著五星旗的中國大陸遊客要求別拍...

30萬信徒湧入！印度為羅摩王子神像開光 15公斤黃金、1.8萬顆鑽石加身

印度教聖所羅摩神廟昨天為廟內供奉的羅摩王子神像開光，神像穿戴的珠寶價值難以估算，共用掉15公斤黃金以及1萬8000多顆鑽...

連在地人都遭殃！搭南韓地鐵慘遇「1殘忍考驗」 網無奈：很多人都遇過

許多人通勤或觀光時偏好搭乘大眾運輸工具，不僅方便、快速，價格也相對於其他交通工具便宜。日前，南韓一名網友拖著行李箱欲搭乘地鐵，沒想到卻碰上「殘忍考驗」，只見他的行李箱硬生生被車站的閘門卡死，突如其來的災難讓他當場傻眼，事後他將照片分享到網路...

有驚無險！眼尖乘客發現「機翼少4螺栓」 維珍航空一航班起飛前急取消

維珍航空（Virgin Atlantic）日前發生一架英國飛往美國班機就在起飛前一刻取消，原因是機上一位眼尖又警覺的乘客...

發現巴士上沒毒品就射殺乘客…瓜地馬拉毒梟屠殺16人 遭判808年監禁

一名司法消息人士表示，瓜地馬拉法院昨天判處一名毒梟808年監禁，原因是他在2008年屠殺了15名尼加拉瓜人及一名荷蘭公民

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。