2024必去景點第三名是它！這個日本小城有什麼魅力？

民眾想到日本旅遊時，通常會首選東京、大阪和京都等大城市，但《紐約時報》評比2024年必去的52個景點中，日本山口縣名列第3名，僅次於北美觀看日全食的地區和法國巴黎。究竟，這座小城有什麼特別的魅力？

「全世界終於開始看到山口縣的魅力了，我很驚訝、也很高興山口縣可以被列入榜單中，」山口縣知事村岡嗣政向《朝日新聞》表示。

根據《紐約時報》報導，19萬人口的山口縣山口市被稱為「西之京都」，鎮上洞春寺的陶藝作坊，提供如陶窯等各式各樣的體驗，還有許多古色古香的咖啡廳、茶館和寺廟，天氣寒冷的話，還有縣內的湯田溫泉可以泡。

《紐約時報》也特別盛讚山口市地標，同時也是日本三大名塔之一的「瑠璃光寺五重塔」簡直「令人驚嘆」！不過，五重塔目前正在進行大整修，想參觀要等到2026年3月以後。

《朝日新聞》報導提到，有一對從東京來的60多歲夫婦表示，得知這座寶塔正在整修，所以看不到任何寶塔後，感到「失望」。

53歲的寺廟住持渡邊白士表示，為了屋頂的堅固，他希望施工可以「妥善進行，不要急就章」。

擁有「西之京都」美名，當地盼能吸引更多遊客

7月舉辦的山口祇園祭，有近600年的歷史，即是參考京都的祇園祭。取自山口縣觀光網站yamaguchi-tourism.jp

《紐約時報》報導提到，山口縣不像京都那樣擁擠，卻能擁有像京都一樣的文化體驗，如即將在7月舉辦的山口祇園祭，有近600年的歷史，其實就是參考京都的祇園祭。

其實，《紐約時報》去年也曾將日本岩手縣盛岡市列入年度必去的景點中，後來成功吸引大批國外觀光客，可見榜單宣傳效果的強大。

山口市遊客服務中心則表示，將計畫「全面宣傳瑠璃光寺的整個地區」。

一位當地官員指出：「我們剛度過COVID-19疫情，並開始努力吸引更多海外遊客，我們希望能藉由報導來加大宣傳效果。」

山口縣居民也向《NHK》表達他們對未來觀光的期待。

一位70多歲的男子表示，他感到相當自豪，希望這座城市能重新喚起活力。

一位20多歲的女士表示，她很高興山口縣能被世界看到，因為很多人都說這座城市很無聊，但縣內其實有豐富旅遊景點。

日本曾在2022年舉辦各都道府縣魅力投票，當時山口縣只拿到第42名，在日本「中國地區」（鳥取縣、島根縣、岡山縣、廣島縣、山口縣）中排行墊底，顯示不太受到日本國內青睞，但《紐約時報》的榜單公布後，或許能帶來一絲轉機。

不想出國玩時人擠人嗎？不妨考慮山口縣，來一趟豐富的文化之旅吧！

（本文出自2024.01.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）