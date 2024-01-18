父母養小孩活更久？研究：生這數量「最長壽」 過多、太少都減壽

美國兒童與雙親居住的比率持續增加。調查發現，18歲以下的美國兒童，與家長居住的比率不減反增，是1990年來最高。已有越來越多的年輕人意識到，家庭對他們自己和未來子女在經濟、教育和情感上所帶來的益處。

兒童與家長居住提高中

據《基督教郵報》報導，「家庭研究所」(Institute for Family Studies)研究人員茲爾(Nicholas Zill)分析美國人口普查局收集自1960年以來的數據發現，在1960年，18歲以下美國兒童與雙親居住比率為87.7%，2005年降至67.3%，不過，2023年比率提高至71.1%，是1990年以來最高。另外，2023年，有25.1%的兒童是在單親家庭中長大，3.8%的兒童並未與任何雙親居住。

2022年，6成的兒童與親生父母居住，單親家庭居次，比率佔26%、祖父母或親戚為3%、領養家庭為1%。

除此之外，15至17歲青少年與雙親居住佔53.6%，6至14歲增加到59.6%，5歲以下最高來到64.9%。茲爾說，「設想因為家庭不穩定或單親家庭將持續增加的說法並不正確。

另一份在2022年公布的研究也指出，從2019年的數據分析後發現，未與雙親居住的兒童，在校行為脫序的比率多出2.18倍，成績表現不理想的風險也高出1.63倍。

生小孩父母活得較久

據《紐約郵報》報導，去年密西根大學公布研究結果，分析27萬名英國人的健康與遺傳資訊後發現，養育兒女可讓人多活到76歲。研究人員張建志說，「很明顯的事情就是，有小孩比沒有小孩更會長壽。」他補充說，「生兩個孩子最長壽，過多或太少都會降低壽命。」

研究則認為，歲數增加的原因部分歸功於育兒所帶來的好處。因為稍早研究發現，有子女的人往往有更多的社交互動，例如與其他父母和老師互動，而較高的社交互動則與較長的壽命有關。

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