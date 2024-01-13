藏壽司僅排第二名 日人最愛迴轉壽司店排行榜曝光

日本綜合資訊網「otona answer」今(13)日報導，調查日本民眾「最愛迴轉壽司連鎖店」結果指出，日本民眾最愛的迴轉壽司店，前三名分別為「壽司郎」（スシロー）、「藏壽司」，及「はま寿司」（HAMASUSHI）。三家上榜的迴轉壽司連鎖店中，僅有第一名的「壽司郎」民眾選擇的原因最多為「食材好吃」，其他二、三名受到民眾喜愛的原因最多則是「價格不貴」。

該項調查結果取得日人最愛的迴轉壽司連鎖店，前三名在台灣均有開設分店。其中拔得頭籌的「壽司郎」（スシロー），獲得22.9%的選票。日本民眾最愛它的主因是「食材口味好吃」，為35.1%，其次則是「價格便宜」，占33.9%，第三個原因則是「食材種類多樣」，占24.6%。

而榮獲第二的「藏壽司」，則有19.8%的選票。日本民眾最愛的理由為「價格便宜」，為31.1%，其次則是「食材種類多樣」，占22.1%，及「等待時間短、可以提前預約」，占21.9%。

該項調查的第三名「はま寿司」（HAMASUSHI），得票率則為17.1%。日本人喜愛它因為「價格便宜」的原因為最多，占了44.6%，其次則為是「食材口味好吃」，為30.1%，第三個原因則是「材種類多樣」，占22.4%。

該項「日本人最愛的迴轉壽司連鎖店」調查，調查期間為2023年11月1日至6日，於網路「LINE研究」上，以5260名LINE使用者、15至64歲的男女爲母體，進行的問卷調查。