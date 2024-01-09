快訊

不只衛星變飛彈...國家級警報遭指1部分又出包 國防部澄清：資訊無誤

投票日將至…大陸預告再停ECFA早收清單 這回中槍項目曝光

國家級警報響 民眾問「真空襲要去哪？」國防應變手冊有答案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

快為防災囤起來！強震後無印良品「1儲備零食」被挖出 日網嗨喊好吃：只能儲存5分鐘

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友指出，無印良品有一款儲備零食實在太好吃，並笑稱「這種東西不可能當儲備糧食啊，5分鐘就會被我吃掉」。左圖為美麗華漾館2樓MUJI無印良品；右圖則為原PO發布的照片。圖／記者江佩君 攝影、截自X平台
一位日本網友指出，無印良品有一款儲備零食實在太好吃，並笑稱「這種東西不可能當儲備糧食啊，5分鐘就會被我吃掉」。左圖為美麗華漾館2樓MUJI無印良品；右圖則為原PO發布的照片。圖／記者江佩君 攝影、截自X平台

日本能登半島於元旦發生強震，為了預防類似的災難發生，許多日本人會有準備防災用品的習慣。近日就有網友曬出一款無印良品的儲備糧食，並笑稱該點心實在太好吃，根本「不可能當儲備糧食，5分鐘就會被我吃掉」。推文發布後吸引破千萬網友查看，不少人也笑喊「只能以脂肪形式儲存在胃中」、「會買回家瞬間被吃完的東西，不能寫長期保存吧」。

一位日本網友在X平台（前身為推特）上發文，指出無印良品有一款儲備零食，因為實在太好吃，讓他笑稱「這種東西不可能當儲備糧食啊，5分鐘就會被我吃掉」。原PO並貼出照片，圖中這款名為「巧克力羊羹（チョコようかん）」的點心，一盒裡有五個獨立包裝，售價為780日圓（約新台幣168元）。日本無印良品的官方網站則說明，在食用巧克力羊羹時，可以享受到光滑的質地和濃郁的巧克力風味。也因為這款點心的保存期限長達4年6個月，且每份含有197kcal的熱量，若不幸遇難時可以做為儲備零食食用。

日本無印良品販售的「巧克力羊羹（チョコようかん）」，一盒裡有五個獨立包裝，售價為780日圓（約新台幣168元）。圖／截自日本無印良品官方網站
日本無印良品販售的「巧克力羊羹（チョコようかん）」，一盒裡有五個獨立包裝，售價為780日圓（約新台幣168元）。圖／截自日本無印良品官方網站

該推文目前已突破1,045.4萬次查看，日本網友紛紛嗨喊，「真是太好吃了」、「價格超甜哈哈哈」、「我一開始還留著，但後來無法抗拒，最後我就吃了它」、「我甚至不需要5分鐘，如果你能給我2分鐘的話…」、「如果我注意到這樣的東西，它就只會留在我的胃裡」、「只能以脂肪形式儲存在胃中」、「哇，無印良品好像有各式各樣的囤貨」。

粉絲專頁「魚漿夫婦」也在臉書轉發該推文，直呼「它真的很好吃」，掀起台灣網友熱烈討論，「遇到災難時，能吃到這個真是一大安慰」、「是能作為儲備糧食，但只能儲備5分鐘的糧食？」、「會買回家瞬間被吃完的東西，不能寫長期保存吧」、「我的肚子需要儲備一點這個」、「長期？啊？它活不到長期」、「我在跟我的飢餓戰鬥，所以吃掉也沒錯」、「有試著去台灣店面找但沒看到，只有代購有看過」、「平常會買一些不會很難吃但也不是非常好吃的零食放著，這樣才不會一次吃完」、「所以儲備糧食都會故意做的很難吃，就是怕被當零食吃掉，失去作為儲備糧食的意義」。

零食 無印良品 災後 巧克力 強震 元旦

延伸閱讀

櫻花妹PO減肥對比圖甜喊「我該參加同學會」 逾8萬人朝聖：根本換了一顆頭

日本節目熱播「台灣頂樓違建」女星狂喊恐怖 網見1街景酸：最美風景

國家級警報引驚慌！央視揭「警報大響」原因 網見通知歪樓：還以為飛過越南

日航擦撞意外…ANA班機被迫延誤2小時 乘客登機見「1補償」感動：太豐厚了

相關新聞

快為防災囤起來！強震後無印良品「1儲備零食」被挖出 日網嗨喊好吃：只能儲存5分鐘

日本能登半島於元旦發生強震，為了預防類似的災難發生，許多日本人會有準備防災用品的習慣。近日就有網友曬出一款無印良品的儲備糧食，並笑稱該點心實在太好吃

掉落的飛機窗戶找到了 波音737 Max再遇信心低谷

「在4,800公尺高空上，飛機窗片噴了出去...」美國阿拉斯加航空5日發生「噴裝」意外，一架波音737 Max 9飛機起飛後，1扇窗戶與大塊機身突然鬆脫飛走，導致艙內失壓而緊急迫降，幸運的是機上177人無人傷亡。掉落的窗戶門片在8日已被發現，正待相關單位調查。美國聯邦航空總署（FAA）6日也要求與事故飛機同型號的部分波音 737 MAX 9 飛機暫時停飛，至少需進行4至8小時的檢查。製造商波音（Boeing）旗下的 737 MAX 8系列飛機，因安全疑慮曾在2018至2020年間遭FAA「禁飛」長達20個月，波音公司營運遭遇重挫，至今尚未恢復，這次事故更凸顯波音在趕製全球訂單之下，倉促生產的安全隱憂。

在美好的氛圍下閱讀 歐洲絕美圖書館問世

歐洲圖書館一擺陳舊、死氣沉沉的樣貌，新時代圖書館不僅結合各式各樣的功能，外觀上更頗具巧思，如芬蘭的「Oodi」圖書館有著船型的樣貌，還有活動中心與電影院等休憩空間；比利時「De Krook」公共圖書館更與大學合作...

睡太久恐增死亡風險！日本建議成人睡眠逾6小時 高齡者不可多於8小時

日本政府厚生勞動省彙整一份2023年版的增進健康睡眠指引，建議成人每天要睡超過6小時、小學生睡眠時間9到12小時、國高中...

研究：瓶裝水含塑膠微粒 數量比預估值多100倍

今天發表於美國「國家科學院學報」（Proceedings of the NationalAcademy of Scien...

今年金球獎改頭換面 紐時選出這5大亮點

金球獎(Golden Globe)7日晚在加州舉行今年頒獎典禮；歷經過去一系列醜聞，被外界批評封閉缺乏多元後，今年改頭換...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。