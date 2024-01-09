領鐘點費又照顧失智母 大學教師嘆低薪「吃碗拉麵都奢侈」

現代社會貧富差距大，有的人雖然能賺大錢，但也有人在非正職工作下，過著低薪又不穩定的生活。近來日本媒體，就報導了一位大學講師，儘管已經年紀不輕了，卻還是只能領著低廉的鐘點費過活，一般人所擁有的普通娛樂，對他而言更是奢侈的行為。

根據日本媒體「現代新書」報導，日本一位現年50多歲的男性兼職大學教師，當初想成為學者，因此進入到學院，結果始終維持著兼職教師的生活。工作薪水以課堂計價，僅有年薪200萬日圓左右（約相當於新台幣43萬元），且在放假期間沒有收入。

因為低收的關係，男子也沒辦法找對象，沒有老婆更沒有小孩。平常去拉麵店，吃碗幾百日圓的拉麵搭配餃子的套餐，就算是奢侈的行為了。有一回他決定狠狠消費，花了3000多日幣（3000日圓約相當於新台幣643元）搭計程車去泡湯，結果事後又感到後悔，覺得自己花了太多錢。

就在十年前，男子的父親因為癌症去世，母親則在五年前因為腦溢血，從此產生失智的狀況。如今男子除了工作以外，還得負責照料母親。儘管男子有個夢想，是希望有朝一日，可以帶母親到外地出遊，但現在的收入實在不足以負擔，且想到未來自己老年後該怎麼辦，更感到相當絕望。