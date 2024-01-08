快訊

漲聲響起！自助餐「漢來海港」3月調漲 1人最多貴100

柯粉頭上剃出「柯文哲」 選委會：遮起來才能進投票所投票

兩蔣日記／對蔣宋美齡尊而不親 蔣經國日記曾批「她」是妖怪

住飯店怕行李被清掃人員弄亂？員工傳授三守則「這東西一定要丟」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本飯店員工解釋在外連續住宿時，房間的東西該如何收納。飯店示意圖。圖片來源／ingimage
日本飯店員工解釋在外連續住宿時，房間的東西該如何收納。飯店示意圖。圖片來源／ingimage

出外旅遊時，如果在飯店或旅館住宿超過一天，工作人員可能會進房打掃的時候，或許會擔心自己放在房間裡的東西，是不是可能產生什麼意外。近來有日本飯店，就拍片說明在連住飯店時，房內的物品可以如何放置。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，位於大阪難波，自稱是「大阪CP值第一」的「HOTEL B Suites」，近來在TikTok官方頻道上分享，如果在外住宿超過一夜，並且中間會請飯店員工入房打掃時，應該如何收拾房間。

影片指出，房內的物品應該盡可能收納在包包、行李箱裡放好。至於貴重物品的部分，雖然房間裡通常都會設有保險箱，但還是推薦房客自行隨身帶好。至於喝剩下的飲料，對於打掃人員而言，很難判定房客還要不要留著。因此如果確定不喝了，最好直接扔進垃圾桶

@b_suites.official 100%解決します👍 #hotelbsuites #なんばホテル #大阪ホテル ♬ オリジナル楽曲 - HOTEL B Suites／ホテルビースイーツ

同頻道還有另外的影片，分享其他飯店裡的禮儀規範。例如「不能用熱水壺泡泡麵」、「不要用味道太強的香水」、「不能打枕頭戰」，或者check out後仍可寄放行李，住宿前也能提早寄送東西到飯店，但要在貨物上明記check in日跟住宿者姓名資訊等等。

@b_suites.official

良い子はマネしないでね #hotelbsuites #なんばホテル #大阪ホテル

♬ オリジナル楽曲 - HOTEL B Suites／ホテルビースイーツ

@b_suites.official 質問があればコメント欄へ #hotelbsuites #なんばホテル #大阪ホテル ♬ オリジナル楽曲 - HOTEL B Suites／ホテルビースイーツ

飯店 HOTEL 房間 行李箱

延伸閱讀

日災情頻傳！拍片被嗆「自律點」 車系正妹YTR回應不會停「捐出影片所得」

日本電車太愛碎碎念？歐美人怨「被當成小孩」：住再久都不習慣

地震來襲！她用一物迅速擋下碗櫃爆開風險 網驚呼：反應好快

男友約到情趣旅館度春宵 她卻撞見「熟客」秘密工作險曝光

相關新聞

住飯店怕行李被清掃人員弄亂？員工傳授三守則「這東西一定要丟」

出外旅遊時，如果在飯店或旅館住宿超過一天，工作人員可能會進房打掃的時候，或許會擔心自己放在房間裡的東西，是不是可能產生什麼意外。近來有日本飯店，就拍片說明在連住飯店時，房內的物品可以如何放置。

美國公司在宏國建長壽城 富豪預測為人類添壽1兆年能達成？

美國一些創投家近年熱中投資長壽產業和新創城市（start-up city），或將兩者結合，例如一家美國公司就在宏都拉斯羅丹島（Roatán）建了一座以追求長夀為目標的新創城市，吸引對長壽產業有興趣的創業家、科技人、再生醫學專家、鼓吹長夀秘訣的大師入住，希望能集眾人之力盡可能延長人類的夀命。這個有「杜拜2.0」之稱的新城市如何讓人更長壽？

恐怖分屍案！20歲女遭赤裸肢解 殘肢棄坑渠垃圾桶 驚揭更多案情

馬來西亞發生恐怖肢解兇殺案，1名年約20歲女子被冷血殺害肢解棄屍坑渠，赤裸的身驅殘肢遭丟棄在垃圾桶，…

婚禮太長？新娘結到一半竟累到睡著 被新郎叫醒秒露「厭世」表情

有人希望婚禮儀式一切從簡，但亦有人選擇遵循傳統。日前印度一對新人舉行婚禮期間，可能是傳統婚禮習俗繁複，…

孟加拉總理五度連任，她的頭號政敵竟是慈善銀行家

「窮人的銀行家，吸窮人的血？...」孟加拉勞動法院1日宣判，經濟學家暨企業家尤努斯（Muhammad Yunus）旗下公司違反勞動法，遭判處6個月有期徒刑。尤努斯身為2006年諾貝爾和平獎得主，數十年來以「微型金融」扶貧事業備受推崇，如今遭遇諷刺的勞資問題與刑期，支持者皆認為這是強人總理哈希娜（Sheikh Hasina）提防尤努斯參加大選，而對「政敵」發起的一場迫害。10多年來，哈希娜如何針對尤努斯窮追猛打？尤努斯與他掀起的微型金融浪潮，又對全球有何正面與負面影響？

三種呼吸道疾病夾擊 歐洲醫療體系亮紅燈

歐洲正遭遇流感、新冠肺炎及呼吸道融合病毒（RSV）等「三重疫情」的夾擊，導致病患激增，使當地醫療體系有瀕臨極限的風險，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。