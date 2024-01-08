住飯店怕行李被清掃人員弄亂？員工傳授三守則「這東西一定要丟」

出外旅遊時，如果在飯店或旅館住宿超過一天，工作人員可能會進房打掃的時候，或許會擔心自己放在房間裡的東西，是不是可能產生什麼意外。近來有日本飯店，就拍片說明在連住飯店時，房內的物品可以如何放置。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，位於大阪難波，自稱是「大阪CP值第一」的「HOTEL B Suites」，近來在TikTok官方頻道上分享，如果在外住宿超過一夜，並且中間會請飯店員工入房打掃時，應該如何收拾房間。

影片指出，房內的物品應該盡可能收納在包包、行李箱裡放好。至於貴重物品的部分，雖然房間裡通常都會設有保險箱，但還是推薦房客自行隨身帶好。至於喝剩下的飲料，對於打掃人員而言，很難判定房客還要不要留著。因此如果確定不喝了，最好直接扔進垃圾桶。

同頻道還有另外的影片，分享其他飯店裡的禮儀規範。例如「不能用熱水壺泡泡麵」、「不要用味道太強的香水」、「不能打枕頭戰」，或者check out後仍可寄放行李，住宿前也能提早寄送東西到飯店，但要在貨物上明記check in日跟住宿者姓名資訊等等。