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另類愛好曝光！日本女主播大方曬COSPLAY照 神還原「1角色」粉絲嗨

聯合新聞網／ 綜合報導
日本女主播佐佐木舞音多次在社群平台上分享個人的Cosplay照片。圖／取自X@isurano_0310、Instagram@sasakimaine
日本女主播佐佐木舞音多次在社群平台上分享個人的Cosplay照片。圖／取自X@isurano_0310Instagram@sasakimaine

主播是不少女性嚮往的工作之一，在鏡頭前展現出氣質、專業的模樣，不僅容貌姿態有要求，形象更須保持清新。然而，日本一名女主播卻大方展示自己的「另類愛好」，有別於以往端莊示人的形象，她在社群平台上大曬各種COSPLAY的照片，且還獲得網友們一至好評。

今年25歲的日本女主播佐佐木舞音（佐々木舞音），目前在日本TBS電視台任職，她在過去的採訪中公開承認自己是超級動漫迷，喜歡觀賞各種動畫漫畫作品。佐佐木舞音也大方透露自己的「另類愛好」，那就是在家中大玩COSPLAY，扮演成自己喜歡的動漫角色。

日前，佐佐木舞音在Instagram貼出新照，她COS成日本動漫作品《藥師少女的獨語》的女主角「貓貓」，更透露自己與母親都迷上了這部作品。從照片可見，佐佐木舞音「神還原」劇中角色，頂著一頭招牌的綠色長髮，手上拿著神似藥材的拍攝道具，最後更抱著愛貓合影，角色還原度相當高。

日本女主播佐佐木舞音COS成日本動漫作品《藥師少女的獨語》的女主角「貓貓」，獲得粉絲們好評。圖／取自X@isurano_0310、Instagram@sasakimaine
日本女主播佐佐木舞音COS成日本動漫作品《藥師少女的獨語》的女主角「貓貓」，獲得粉絲們好評。圖／取自X@isurano_0310Instagram@sasakimaine

除了COS成「貓貓」外，佐佐木舞音過去也曾扮演過許多動漫角色，還會將照片分享到社群平台與粉絲們互動。回顧照片，今年她就曾打扮成日本動漫《葬送的芙莉蓮》的「芙莉蓮」一角，佐佐木舞音甚至還模仿原作劇情，在照片中擺出飛吻的姿勢，讓不少粉絲為之心動。

許多網友看到照片後也紛紛留言大讚，「好可愛」、「我看過妳的各種COSPLAY，真的都很可愛，也很適合妳」、「舞音COS的貓貓真的超級還原」、「好想跟舞音結婚」。

佐佐木舞音也曾打扮成日本動漫《葬送的芙莉蓮》的女主角「芙莉蓮」以及《咒術迴戰》的角色「狗卷棘」。圖／取自Instagram@sasakimaine
佐佐木舞音也曾打扮成日本動漫《葬送的芙莉蓮》的女主角「芙莉蓮」以及《咒術迴戰》的角色「狗卷棘」。圖／取自Instagram@sasakimaine

日本 主播 COSPLAY 動畫 漫畫 Instagram

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