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地主父「猝死」比重病母早走 一家人超錯愕分遺產差點出包

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男子因父親猝死手忙腳亂，差點過了處理遺產的期限。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本男子因父親猝死手忙腳亂，差點過了處理遺產的期限。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

遺產的分配問題，往往容易引起家庭糾紛。有時雖然在生前已經講好，甚至立下遺書，事後都可能有其他爭議。何況如果事發突然，遇上長輩臨時發生不幸的意外，更容易讓遺產問題變得更棘手，難以在短期做出決定。

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，一位化名山田的40多歲上班族，家中有一位長女姐姐和一位妹妹，父親則是擁有許多土地的大地主，並且在知名企業擔任主管，因此家中的經濟狀況相當不錯。

然而，山田的母親卻在60多歲時腦中風，陷入意識不明，且病況越來越惡化，連醫師都警告山田一家可能要做好心理準備。父親因此大受打擊，某次回家之後突然倒下，即使立刻進行急救，仍不幸在醫院過世，反而比母親走得還要早。

由於父親生前名下有龐大資產，因此在他猝逝之後，遺產分配也成了一大問題。山田與姊妹雖然想找相關稅理師處理，卻因為狀況複雜，起初找的人都不願意接案。眼看遺產申告的期限即將逼近，山田最後才找到夠專業的稅理師，告訴他們可以申請延遲。儘管會因此產生繳稅的利息，不過畢竟家裡一下子發生太多事，實在忙到難以處理，因此決定利用這樣的方式，暫時解除燃眉之急。

日本 遺產

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